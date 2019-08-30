Министр образования: первое заседание правительства было неформальным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Первое заседание нового правительства было неформальным. Его провели около 2 часов ночи. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад после своего представления коллективу МОН, передает корреспондент УНН.
По словам Новосад, первое заседание правительства состоялось около 2-х ночи.
"... очень неформальное", - уточнила министр и добавила, что его провели экспромтом.
Напомним, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабмина.
После 22:00 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ВР с просьбой отпустить новый состав Кабинета министров Украины на первое заседание правительства.