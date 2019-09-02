Законопроект об отмене моратория на продажу сельхозземель должен быть представлен до 1 октября

“Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года”, — отметил Зеленский.

По его словам, ответственными по этому вопросу является премьер Алексей Гончарук и министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, в Кабмине готовятся к встрече с Миссией МВФ.