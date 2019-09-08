Милованов заявил о 35 сценариях введения рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Минэкономики разработало 35 сценариев введения в Украине рынка земли. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в интервью изданию "Новое время", передает УНН.
"Есть 35 сценариев, которые подготовили различные специалисты. Но я думаю, что надо фокусироваться на двух критериях. Первый - это экономический рост. Второй - распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и разделит его результат между украинцами. В частности между собственниками земли", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то параметры земельной реформы.
По словам министра, иногда бывает, что не удается достичь обоих критериев.
"Но вот для этого и существует Министерство экономики, которое создает инструменты, чтобы обеспечить распределение дополнительных благ от создания рынка", - добавил Милованов.
Напомним, законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен быть представлен в парламент до 1 октября 2019 года.
Ответственными по этому вопросу является премьер Алексей Гончарук и министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов.