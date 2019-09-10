Свободная продажа земли поддерживает половина украинский

Согласно соцопросам, 50,4% населения Украины считает, что человек, который имеет в собственности землю, должен иметь право ее продать. Не согласны с этим 28% и еще 21% определенного мнения нет. Среди тех, кто имеет землю, 56% уверены, что владелец земли должен иметь право ее продать, 33% придерживаются противоположного мнения, а среди тех, у кого земли нету, за право продажи выступают 46%, против — 28%. Среди жителей города поддерживают право собственников земли на ее продажу 51% (против — 27%). Среди жителей сел — соответственно, 46% и 35%. Регионально больше поддерживают право владельца на продажу земли в западном регионе (“за” — 62%, “против” — 14%), меньше всего — на Донбассе (“за” — 44%, “против” — 43%).

Среди сторонников различных политических сил больше всего поддерживают право владельца на продажу земли избиратели партий “Голос” и “Европейская солидарность”, меньше всего — избиратели партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”, где голоса “за” и “против” делятся пополам.

Треть граждан Украины (33%) убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, в то же время только 8% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

Остальные 45% граждан допускают возможность продажи земли при определенных условиях: не продавать землю иностранцам (22%), ввести ограничения на величину площади, которая продается одному человеку или одной фирме (12%), законодательно обеспечить достойную цену, ниже которой земля продаваться не может (11%). Причем отношение к снятию моратория и перспективы продажи земли почти не зависит от того, имеют граждане землю или нет.

Справка: Приведенные данные были получены в ходе общенационального опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Минэкономики разработало 35 сценариев введения в Украине рынка земли.

Ввести рынок земли в Украине пока сложно из-за сопротивление владельцев крупных аграрных компаний, которые стоят на коррупционных позициях, или тех, кто делает политическую карьеру на противодействии введения рынка земли.