В уряді розповіли про основні складнощі запровадження ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Запровадити ринок землі в Україні наразі складно через супротив власників великих аграрних компаній, які стоять на корупційних позиціях, або тих, хто робить політичну кар'єру на протидії запровадження ринку землі. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю НВ, передає УНН.
"Звісно, ми встигнемо все зробити (до 1 грудня – ред.). Адже проблема не в тому, що ми не знаємо, що робити, аби запустити реформу, а в тому, що ми не можемо всередині країни, між собою, домовитися, що ми її запускаємо. Кожен тягне ковдру на себе", - зазначив Милованов.
За його словами, проти запровадження ринку землі на цивілізованих засадах виступають люди, які володіють великими компаніями, ті, хто має корупційні позиції, або ті, хто збудував політичну кар'єру на тому, що бореться з ринком землі.
"Поки ми бачимо тут одне в одному конкурентів, світ йде вперед. І це помітно за даними. Ми відстаємо. Наша економічна позиція щодо інших країн падає", - наголосив міністр.
Нагадаємо, Мінекономіки розробило 35 сценаріїв запровадження в Україні ринку землі.
Закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель має бути ухвалений до 1 грудня 2019 року.