Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Закон про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель має бути ухвалений до 1 грудня 2019 року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити закон про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасувати мораторій на продаж землі. Термін до 1 грудня 2019 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними щодо цього питання є голова ВРУ Дмитро Разумков, голова депутатської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, голова Комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.
При цьому він додав, що "ніхто не збирається забирати землю у фермерів", оскільки закон має бути направлений на розвиток фермерства в Україні.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.