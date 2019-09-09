В правительстве рассказали об основных сложностях внедрения рынка земли

"Конечно, мы успеем все сделать (до 1 декабря - ред.). Ведь проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя", - отметил Милованов.

По его словам, против введения рынка земли в цивилизованных началах выступают люди, обладающие большими компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли.

"Пока мы видим здесь друг в друге конкурентов, мир идет вперед. И это заметно по данным. Мы отстаем. Наша экономическая позиция относительно других стран падает", - подчеркнул министр.

Напомним, Минэкономики разработало 35 сценариев введения в Украине рынка земли.

Закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель должен быть принят до 1 декабря 2019 года.