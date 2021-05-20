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Віктора Ляшка призначили на посаду міністра охорони здоров'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Народні депутати призначили на посаду міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який раніше обіймав посаду головного санітарного лікаря, передає кореспондент УНН.

Віктора Ляшка призначили на посаду міністра охорони здоров'я

Деталі

Народні депутати призначили Ляшка на посаду міністра 262 голосами “за”.

Ляшко, який був заступником Степанова, пообіцяв як найшвидше закінчити вакцинацію від коронавірусу, водночас конкретизував, що до осені буде провакциновано всього лише 5 млн осіб.

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Доповнення

До Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Ураїни, який раніше працював у СЕС і був у керівництві ЦГЗ у час, коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, не один раз піддавався критиці. Його критикують за те, що він розвалив санітарно-епідеміологічну службу. Сам він в одному з інтерв'ю казав, що його "ідеологія полягала в тому, що повинні бути центри громадського здоров’я з бригадами протиепідеміологічного захисту", але нібито з приходом пандемії він зрозумів, що "система протиепідеміологічного захисту має бути централізована".

Однак, час було упущено. До прикладу, характеризуючи ситуацію з СЕС на початок пандемії, провідний лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська зазначала, що за умови закінчення "реформи" санітарно-епідеміологічної служби, країна могла б залишитися без тестування на виявлення коронавірусу.

В одному з інтерв'ю колишній голова ЦГЗ (коли там працював Ляшко) Володимир Курпіта заявляв, що Ляшко завжди мав амбіції, а посаду першого заступника у ЦГЗ створили під нього.

Що було раніше

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".

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