Виктора Ляшко назначили на должность министра здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Народные депутаты назначили на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко, ранее занимавшего должность главного санитарного врача, передает корреспондент УНН.
Детали
Народные депутаты назначили Ляшко на должность министра 262 голосами "за".
Ляшко, который был заместителем Степанова, пообещал как можно быстрее закончить вакцинацию от коронавируса, одновременно конкретизировал, что к осени будет провакцинировано всего лишь 5 млн человек.
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Дополнение
Виктору Ляшко, заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украини, ранее работавший в СЭС и бывший в руководстве ЦОЗ во время, когда Минздравом возглавляла Ульяна Супрун, не раз подвергался критике. Его критикуют за то, что он развалил санитарно-эпидемиологическую службу. Сам он в одном из интервью говорил, что его "идеология заключалась в том, что должны быть центры общественного здоровья с бригадами противоэпидемической защиты", но якобы с приходом пандемии он понял, что "система противоэпидемической защиты должна быть централизованная".
Однако, время было упущено. К примеру, характеризуя ситуацию с СЭС на начало пандемии, ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская отмечала, что в случае завершения "реформы" санитарно-эпидемиологической службы, страна могла бы остаться без тестирования на выявление коронавируса.
В одном из интервью бывший глава ЦОЗ (когда там работал Ляшко) Владимир Курпита заявлял, что Ляшко всегда имел амбиции, а должность первого заместителя в ЦОЗ создали под него.
Что было ранее
На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.
Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.
Отметим также, что комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
В то же время, уже 19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент "поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов".