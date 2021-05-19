Голубовська дала оцінку головному претенденту на крісло глави МОЗ Ляшко, назвавши його послідовником Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Головний інфекціоніст і заслужений лікар України Ольга Голубовська назвала головного претендента на посаду глави Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшко людиною “з компанії Супрун”. Про це вона заявила під час ефіру на телеканалі “НАШ”, пише УНН.
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“Ляшко з компанії Супрун, абсолютно. Ляшко з Курпітой (главою Центру громадського здоров’я — ред.) разом створили „страшний“ законопроект по громадській охороні здоров’я, проти якого виступали всі ключові фахівці з біобезпеки, і який нам дивом вдалося залишити. Але зараз, Ляшко з Радуцьким, минаючи міністрів, зареєстрували цей закон”, — розповіла лікар.
Деталі
Як зазначає інфекціоніст, головний кандидат на пост глави Міністерства охорони здоров’я “в обхід” міністрів зареєстрував законопроект № 4142, проти якого категорично проти виступає РНБО, що викликає побоювання в його “благих цілях” розвитку медицини в Україні.
Крім того, лікар вважає, що основна провина в провалі вакцинації, яку покладають на Степанова, лежить на Вікторі Ляшко, оскільки це його прерогатива.
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“За рутинну вакцинацію в країні завжди відповідав головний санітарний лікар. Це його прерогатива, все, що стосується подолання інфекційних захворювань, тобто — Ляшко. А зараз починають розповідати казки про те, як Ляшко, нібито, домовився за вакцину, а Степанов його почав відсувати”, — зазначила лікар.
Нагадаємо
19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що в парламент “надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів”.
Тим часом, джерелами УНН стало відомо, що на вакантну посаду глави МОЗ в середовищі чиновників обговорюється Мар’яна Безугла.