Голубовська дала оцінку головному претенденту на крісло глави МОЗ Ляшко, назвавши його послідовником Супрун

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“Ляшко з компанії Супрун, абсолютно. Ляшко з Курпітой (главою Центру громадського здоров’я — ред.) разом створили „страшний“ законопроект по громадській охороні здоров’я, проти якого виступали всі ключові фахівці з біобезпеки, і який нам дивом вдалося залишити. Але зараз, Ляшко з Радуцьким, минаючи міністрів, зареєстрували цей закон”, — розповіла лікар.

Деталі

Як зазначає інфекціоніст, головний кандидат на пост глави Міністерства охорони здоров’я “в обхід” міністрів зареєстрував законопроект № 4142, проти якого категорично проти виступає РНБО, що викликає побоювання в його “благих цілях” розвитку медицини в Україні.

Крім того, лікар вважає, що основна провина в провалі вакцинації, яку покладають на Степанова, лежить на Вікторі Ляшко, оскільки це його прерогатива.

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“За рутинну вакцинацію в країні завжди відповідав головний санітарний лікар. Це його прерогатива, все, що стосується подолання інфекційних захворювань, тобто — Ляшко. А зараз починають розповідати казки про те, як Ляшко, нібито, домовився за вакцину, а Степанов його почав відсувати”, — зазначила лікар.

Нагадаємо

19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що в парламент “надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів”.

Тим часом, джерелами УНН стало відомо, що на вакантну посаду глави МОЗ в середовищі чиновників обговорюється Мар’яна Безугла.