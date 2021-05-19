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Голубовская дала оценку главному претенденту на кресло главы Минздрава Ляшко, назвав его последователем Супрун

Киев • УНН

 • 29060 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Главный инфекционист и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская назвала главного претендента на должность главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко человеком "из компании Супрун". Об этом она заявила во время эфира на телеканале "НАШ", пишет УНН.

Голубовская дала оценку главному претенденту на кресло главы Минздрава Ляшко, назвав его последователем Супрун

Цитата

“Ляшко из компании Супрун, абсолютно. Ляшко с Курпитой (главой Центра общественного здоровья — ред.) вместе создали „страшный“ законопроект по общественному здравоохранению, против которого выступали все ключевые специалисты по биобезопасности, и который нам чудом удалось оставить. Но сейчас, Ляшко с Радуцким, минуя министров, зарегистрировали этот закон”, — рассказала врач.

Детали

Как отмечает инфекционист, главный кандидат на пост главы Министерства здравоохранения “в обход” министров зарегистрировал законопроект № 4142, против которого категорически против выступает СНБО, что вызывает опасения в его “благих целях” развития медицины в Украине.

Кроме того, врач считает, что основная вина в провале вакцинации, которую возлагают на Степанова, лежит на Викторе Ляшко, поскольку это его прерогатива.

Цитата

“За рутинную вакцинацию в стране всегда отвечал главный санитарный врач. Это его прерогатива, все, что касается преодоления инфекционных заболеваний, то есть — Ляшко. А сейчас начинают рассказывать сказки о том, как Ляшко, якобы, договорился за вакцину, а Степанов его начал отодвигать”, — отметила врач.

Напомним

19 мая нардепы из профильного комитета сообщили, что в парламент “поступило представление Премьер-министра Украины относительно назначения министра здравоохранения Украины. Виктор Ляшко, без сюрпризов”.

Между тем, источниками УНН этом стало известно, что на вакантную должность главы Минздрава в среде чиновников обсуждается Марьяна Безуглая.

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