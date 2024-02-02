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Війська рф почали частіше атакувати балістикою: Ігнат пояснив причини

Війська рф почали частіше атакувати балістикою: Ігнат пояснив причини

Київ • УНН

 • 31593 перегляди

російські війська все частіше використовують балістичні ракети в атаках на Україну, оскільки їх важче збити протиповітряній обороні, ніж крилаті ракети і безпілотники.

Війська рф збільшують використання балістичних ракет для своїх ударів по Україні, які складніше збивати силам протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Звичайно побільшало саме засобів, які летять по балістичній траєкторії. Це можна простежити з 29 грудня, коли була одна з наймасштабніших атак по території України, коли було застосовано 158 засобів повітряного нападу. Таким чином противник використовує ракети, які летять по балістичній траєкторії частіше,

- сказав Ігнат.

Деталі

Він нагадав, що рф частіше використовує балістичні ракети Іскандер-М, аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети Х-22, які атакують при заході на ціль вже по балістичній траєкторії, і ракети С-300.

Ворог розуміє, що ми маємо певні можливості щодо збиття "шахедів", щодо збиття крилатих ракет. Тому ворог частіше вдається до застосування балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато,

- додав Ігнат.

Водночас речник наголосив, що Сили оборони також використовують так звані пасивні засоби захисту і противник часто б’є балістикою по хибних цілях.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 2 лютого у небі над Україною знищили 11 із 24 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, ще щонайменше сім "шахедів" не досягли цілей.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
yurii-ihnatЮрій Ігнат
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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