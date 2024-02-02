Війська рф почали частіше атакувати балістикою: Ігнат пояснив причини

Війська рф збільшують використання балістичних ракет для своїх ударів по Україні, які складніше збивати силам протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає УНН.

Звичайно побільшало саме засобів, які летять по балістичній траєкторії. Це можна простежити з 29 грудня, коли була одна з наймасштабніших атак по території України, коли було застосовано 158 засобів повітряного нападу. Таким чином противник використовує ракети, які летять по балістичній траєкторії частіше,

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Він нагадав, що рф частіше використовує балістичні ракети Іскандер-М, аеробалістичні ракети "Кинджал", крилаті ракети Х-22, які атакують при заході на ціль вже по балістичній траєкторії, і ракети С-300.

Ворог розуміє, що ми маємо певні можливості щодо збиття "шахедів", щодо збиття крилатих ракет. Тому ворог частіше вдається до застосування балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато,