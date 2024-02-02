Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

Войска рф увеличивают использование баллистических ракет для своих ударов по Украине, которые сложнее сбивать силам противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает УНН.

Конечно, увеличилось именно средств, которые летят по баллистической траектории. Это можно проследить с 29 декабря, когда была одна из самых масштабных атак по территории Украины, когда было применено 158 средств воздушного нападения. Таким образом противник использует ракеты, которые летят по баллистической траектории чаще, - сказал Игнат.

Детали

Он напомнил, что рф чаще использует баллистические ракеты Искандер-М, аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты Х-22, которые атакуют при заходе на цель уже по баллистической траектории, и ракеты С-300.

Враг понимает, что мы имеем определенные возможности по сбиванию "шахедов", по сбиванию крылатых ракет. Поэтому враг чаще прибегает к применению баллистики, которую сбивать могут только специальные средства, которых у нас не так много, - добавил Игнат.

В то же время спикер подчеркнул, что Силы обороны также используют так называемые пассивные средства защиты и противник часто бьет баллистикой по ложным целям.

Напомним

Силы обороны в ночь на 2 февраля в небе над Украиной уничтожили 11 из 24 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, еще по меньшей мере семь "шахедов" не достигли целей.