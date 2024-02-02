Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134718 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146922 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164181 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  167681 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158343 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

российские войска все чаще используют баллистические ракеты в атаках на Украину, поскольку их труднее сбить противовоздушной обороне, чем крылатые ракеты и беспилотники.

Война •   •  20519 просмотра
Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины

Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что функции генеративного ИИ станут доступными для клиентов позже в 2024 году.

Технологии •   •  16270 просмотра
Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года

В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.

Война •   •  16861 просмотра
В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.

Война •   •  15230 просмотра
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения

рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Война •   •  13541 просмотра
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк

Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине

Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.

Общество •   •  13901 просмотра
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине

путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW

путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.

Война •   •  14839 просмотра
путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW

Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом

Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.

Политика •   •  14491 просмотра
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом

Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.

Новости Мира •   •  12505 просмотра
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией

Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде

Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.

Новости Мира •   •  11622 просмотра
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде