Войска рф начали чаще атаковать баллистикой: Игнат объяснил причины
российские войска все чаще используют баллистические ракеты в атаках на Украину, поскольку их труднее сбить противовоздушной обороне, чем крылатые ракеты и беспилотники.
Генеративные функции ИИ от Apple появятся в течение 2024 года
Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что функции генеративного ИИ станут доступными для клиентов позже в 2024 году.
В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго
Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения
Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк
Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW
путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.