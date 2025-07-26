Війська рф атакували Зміїв на Харківщині ракетою і 10 БпЛА: постраждали троє людей

У ніч проти 26 липня російська армія вдарила ракетою і 10 безпілотниками по місту Зміїв Чугуївського району на Харківщині, спалахнула пожежа, постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Пише УНН.

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Синєгубов зазначив, що ворог завдав ударів ракетою та 10 БпЛА по місту Зміїв Чугуївського району.

Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа і постраждали двоє людей.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

Нагадаємо

Цієї ночі Харків зазнав майже тригодинної масованої комбінованої атаки. Ворог застосував керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе, завдавши 4 удари КАБ, 2 удари балістикою та близько 15 атак "шахедами".