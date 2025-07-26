Войска рф атаковали Змиев на Харьковщине ракетой и 10 БПЛА: пострадали три человека

В ночь на 26 июля российская армия ударила ракетой и 10 беспилотниками по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области, вспыхнул пожар, пострадали три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Пишет УНН.

Детали

Синегубов отметил, что враг нанес удары ракетой и 10 БпЛА по городу Змиев Чугуевского района.

В результате обстрелов вспыхнул пожар и пострадали два человека.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до трех человек.

Напомним

Этой ночью Харьков подвергся почти трехчасовой массированной комбинированной атаке. Враг применил управляемые авиабомбы, баллистические ракеты и дроны-камикадзе, нанеся 4 удара КАБ, 2 удара баллистикой и около 15 атак "шахедами".