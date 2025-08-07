$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 44665 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 44986 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 102145 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 102476 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 93083 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 141320 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74076 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47025 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46094 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56622 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 16:51 • 12983 перегляди
Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно - Сирський

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна повинна перемогти, а війна має закінчитися на українських умовах. Він наголосив на необхідності знищувати ворога та завдавати йому втрат.

Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно - Сирський

Україна повинна перемагати, а не відступати, а війна має завершитися не з позиції сили росії, а на українських умовах. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН, передає УНН.

Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на завершення цієї війни. При чому не з позиції сили, а на наших умовах 

- сказав Сирський.

За словами Головнокомандувача, "у нас є плани, в обороні не можна добитися перемоги".

Раніше УНН писав, що українські військові продовжують перебувати на території глушковського району курської області. Це сковує частину російського наступального угруповання.

Альона Уткіна

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна