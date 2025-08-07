Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна повинна перемогти, а війна має закінчитися на українських умовах. Він наголосив на необхідності знищувати ворога та завдавати йому втрат.
Україна повинна перемагати, а не відступати, а війна має завершитися не з позиції сили росії, а на українських умовах. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН, передає УНН.
Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на завершення цієї війни. При чому не з позиції сили, а на наших умовах
За словами Головнокомандувача, "у нас є плани, в обороні не можна добитися перемоги".
Раніше УНН писав, що українські військові продовжують перебувати на території глушковського району курської області. Це сковує частину російського наступального угруповання.