Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно - Сирський

Україна повинна перемагати, а не відступати, а війна має завершитися не з позиції сили росії, а на українських умовах. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН, передає УНН.

Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. І ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога. Ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на завершення цієї війни. При чому не з позиції сили, а на наших умовах