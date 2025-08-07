Война должна закончиться так, как нам выгодно - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна победить, а война должна закончиться на украинских условиях. Он подчеркнул необходимость уничтожать врага и наносить ему потери.
Украина должна побеждать, а не отступать, а война должна завершиться не с позиции силы россии, а на украинских условиях. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский в интервью ТСН, передает УНН.
Война должна закончиться так, как нам выгодно. И мы должны для этого сделать все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем не с позиции силы, а на наших условиях
По словам Главнокомандующего, "у нас есть планы, в обороне нельзя добиться победы".
