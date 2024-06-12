Війна Гетманцева: Чому голова податкового комітету тисне на суд

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 6663 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 31024 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 59813 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 106521 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 131420 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136587 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 234656 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170636 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190085 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172962 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
56 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 19606 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 14125 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 19012 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 28580 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 36134 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 234657 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 356470 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372686 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288521 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57362 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74291 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85917 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169362 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171952 перегляди
Актуальне
Війна Гетманцева: Чому голова податкового комітету тисне на суд

Війна Гетманцева: Чому голова податкового комітету тисне на суд

Київ • УНН

 • 236778 перегляди

Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради, публічно критикує суддів і намагається впливати на судові рішення у справах, пов'язаних з бізнесом і податковими спорами.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев вже кілька різав публічно критикував суддів та прямо чи опосередковано намагався спонукати їх до прийняття того чи іншого рішення. Така поведінка народного обранця виглядає не просто дивною, а як відверте застереження суддівській гілці влади щодо розгляду майбутніх спорів, у яких зацікавлений нардеп, пише УНН.

Опитані УНН експерти раніше неодноразово вказували на те, що Гетманцев має великий вплив на податкову службу. Це кураторство вже давно вийшло за межі його повноважень як голови податкового комітету Ради. Через своїх ставлеників, зокрема виконуючого обовʼязки заступника голови ДПС Євгенія Сокура, Гетманцев вирішує практично всі основні питання в ДПС, які стосуються тиску на бізнес. Це й щодо призначення перевірок підприємцям, і блокування їхньої роботи через податкові накладні, і так звану боротьбу з тіньовим алкоголем та цигарками, і ще багато чого іншого.

Його завзяття останнім часом збільшилось, адже ситуація із блокуванням роботи бізнесу загострилась. Зокрема, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко повідомила УНН, що організація фіксує збільшення повідомлень від членських компаній про випадки блокування податкових накладних, які можуть бути пов’язані зі спробами тиску на бізнес.

"І, на жаль, наразі ми не бачимо результативних дій щодо боротьби з корупційними проявами чи зловживанням повноваженнями", - зазначила вона.

Image

Про те, що в Україні розпочалась нова хвиля блокувань податкових накладних говорять і бухгалтери.

Зрозуміло, що збільшення тиску на бізнес веде до збільшення його опору, тобто росту кількості скарг на незаконні дії податківців у судах.

За даними бізнес-омбудсмена Романа Ващука, наразі податкова програє у судах від двох третіх до 90% справ.

Своєю поведінкою Гетманцев демонструє, що така ситуація його не влаштовує. На прикладі інших справ він чітко дає зрозуміти суддям, які розглядають скарги бізнесу на дії податківців, що вони можуть стати наступними.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету відверто знущається із судді Шевченківського районного суду Києва Віталія Циктіча. Ба більше, Гетманцев вказує, яке рішення має ухвалити суд і закликає інших тиснути на суддю.

До речі, Циктіч повідомив Вищу раду правосуддя та генерального прокурора Андрія Костіна про тиск на нього з боку Гетманцева та спроби нардепа втручання в діяльність суду.

Проте це не зупинило голову податкового комітету. У той же день, коли стало відомо про скарги судді Циктіча, Гетманцев знову вдався до критики рішення суду. Цього разу в його поле зору потрапив Дніпропетровський окружний адміністративний суд, а саме суддя Станіслав Златін. Він входив до колегії суддів, яка розглядала позов банку "Конкорд" до НБУ і визнала рішення правління регулятора про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію фінустанови незаконним.

Варто зазначити, що Гетманцев давно демонструє своє зацікавлене ставлення до процесу ліквідації банку "Конкорд". Раніше Гетманцев дозволив собі під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики публічно заявити, що власники банку "не українці", а також дав прямі вказівки правоохоронцям їх переслідувати.

Член податкового комітету Ради Ніна Южаніна переконана, що поведінка її колеги дає суспільству тривожні сигнали.

"Я думаю, що оця вседозволеність, яка починалася з елементарних речей, зараз дійшла до того, що він може собі дозволити погрожувати суддям. Коли в історії України були такі випадки? Ніколи. Вся тенденція йде до того, що державний устрій не визнається цією командою вона проглядається все більше. І доходить навіть до такого. Якщо зараз правоохоронні органи не зроблять роботи щодо впливу на суддів як окремої гілки влади, тоді взагалі у нас лишається країна виключно в тоталітарному режимі і з владою виключно кількох менеджерів, до яких можливо і належить пан Гетманцев", - зазначила Южаніна в коментарі УНН.

Вона додала, що податкова пише в основному акти перевірок, сподіваючись на те, що підприємець не буде їх оскаржувати. Однак як тільки платник податків починає судове оскарження – податківці в основному програвали.

Водночас, за її словами, зараз суди все частіше починають ставати на бік податкової у спорах із бізнесом. "Це нова тенденція, якої раніше не було", - зазначила Южаніна.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79