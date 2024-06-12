Війна Гетманцева: Чому голова податкового комітету тисне на суд

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев вже кілька різав публічно критикував суддів та прямо чи опосередковано намагався спонукати їх до прийняття того чи іншого рішення. Така поведінка народного обранця виглядає не просто дивною, а як відверте застереження суддівській гілці влади щодо розгляду майбутніх спорів, у яких зацікавлений нардеп, пише УНН.

Опитані УНН експерти раніше неодноразово вказували на те, що Гетманцев має великий вплив на податкову службу. Це кураторство вже давно вийшло за межі його повноважень як голови податкового комітету Ради. Через своїх ставлеників, зокрема виконуючого обовʼязки заступника голови ДПС Євгенія Сокура, Гетманцев вирішує практично всі основні питання в ДПС, які стосуються тиску на бізнес. Це й щодо призначення перевірок підприємцям, і блокування їхньої роботи через податкові накладні, і так звану боротьбу з тіньовим алкоголем та цигарками, і ще багато чого іншого.

Його завзяття останнім часом збільшилось, адже ситуація із блокуванням роботи бізнесу загострилась. Зокрема, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко повідомила УНН, що організація фіксує збільшення повідомлень від членських компаній про випадки блокування податкових накладних, які можуть бути пов’язані зі спробами тиску на бізнес.

"І, на жаль, наразі ми не бачимо результативних дій щодо боротьби з корупційними проявами чи зловживанням повноваженнями", - зазначила вона.

Про те, що в Україні розпочалась нова хвиля блокувань податкових накладних говорять і бухгалтери.

Зрозуміло, що збільшення тиску на бізнес веде до збільшення його опору, тобто росту кількості скарг на незаконні дії податківців у судах.

За даними бізнес-омбудсмена Романа Ващука, наразі податкова програє у судах від двох третіх до 90% справ.

Своєю поведінкою Гетманцев демонструє, що така ситуація його не влаштовує. На прикладі інших справ він чітко дає зрозуміти суддям, які розглядають скарги бізнесу на дії податківців, що вони можуть стати наступними.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету відверто знущається із судді Шевченківського районного суду Києва Віталія Циктіча. Ба більше, Гетманцев вказує, яке рішення має ухвалити суд і закликає інших тиснути на суддю.

До речі, Циктіч повідомив Вищу раду правосуддя та генерального прокурора Андрія Костіна про тиск на нього з боку Гетманцева та спроби нардепа втручання в діяльність суду.

Проте це не зупинило голову податкового комітету. У той же день, коли стало відомо про скарги судді Циктіча, Гетманцев знову вдався до критики рішення суду. Цього разу в його поле зору потрапив Дніпропетровський окружний адміністративний суд, а саме суддя Станіслав Златін. Він входив до колегії суддів, яка розглядала позов банку "Конкорд" до НБУ і визнала рішення правління регулятора про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію фінустанови незаконним.

Варто зазначити, що Гетманцев давно демонструє своє зацікавлене ставлення до процесу ліквідації банку "Конкорд". Раніше Гетманцев дозволив собі під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики публічно заявити, що власники банку "не українці", а також дав прямі вказівки правоохоронцям їх переслідувати.

Член податкового комітету Ради Ніна Южаніна переконана, що поведінка її колеги дає суспільству тривожні сигнали.

"Я думаю, що оця вседозволеність, яка починалася з елементарних речей, зараз дійшла до того, що він може собі дозволити погрожувати суддям. Коли в історії України були такі випадки? Ніколи. Вся тенденція йде до того, що державний устрій не визнається цією командою вона проглядається все більше. І доходить навіть до такого. Якщо зараз правоохоронні органи не зроблять роботи щодо впливу на суддів як окремої гілки влади, тоді взагалі у нас лишається країна виключно в тоталітарному режимі і з владою виключно кількох менеджерів, до яких можливо і належить пан Гетманцев", - зазначила Южаніна в коментарі УНН.

Вона додала, що податкова пише в основному акти перевірок, сподіваючись на те, що підприємець не буде їх оскаржувати. Однак як тільки платник податків починає судове оскарження – податківці в основному програвали.

Водночас, за її словами, зараз суди все частіше починають ставати на бік податкової у спорах із бізнесом. "Це нова тенденція, якої раніше не було", - зазначила Южаніна.