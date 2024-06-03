В Україні розпочалась нова хвиля блокування податкових накладних, ДПС вимагає документи за два роки - бухгалтер

В Україні розпочалась нова хвиля блокування податкових накладних, інструменту який вигадав голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев аби збільшити тиск на бізнес. Бухгалтери скаржаться, що цього разу податківці почали вимагати документи, які зазвичай вивчають під час податкових перевірок.

Бухгалтер Оксана у коментарі УНН розповіла, що нова хвиля блокування податкових накладних розпочалась на початку травня.

Ситуація ускладнилася, тому що раніше було достатньо конкретних документів, які стосувалися конкретної операції, яка стосується конкретної податкової накладної. От було там відвантаження на 100 тис. грн відповідного товару – ми все підтвердили: де ми його продали, як оплатили і куди відвезли, тобто ми конкретно показали закритий цикл операції. Цих документів було достатньо. Зараз їм (ДПС – ред.) цього вже не достатньо і вони вимагають всі документи, умовно ті документи які б я подавала податковій якби вони прийшли до нас з перевіркою - зазначила бухгалтер Оксана.

За словами фінансистки, раніше розблокування податкової звітності займало 5 робочих днів і для цього потрібно було подати стандартний пакет документів. "Буквально тижні три як податкова почала через 5 днів після подачі стандартного пакету для розблокування накладних надсилати повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень і документів", - розповіла Оксана.

Вона уточнила, що документи, які зараз вимагають податківці, стосуються сертифікатів якості продукції. Крім того, вони вимагають всі платіжні документи щодо фінансових операцій з постачальниками і покупцями.

"В наступні податкові накладні ми вже включаємо ці документи до стандартного пакета. Тобто на всі партії придбаного товару вже подаємо сертифікати якості, всі платіжні документи про оплату навіть якщо це імпортер і завозив цей товар з-за кордону…, давали всі платіжні документи. Але податкова знову дає 5 днів і дає повідомлення про витребування додаткових документів. І тепер вони в додаткових документах вимагають всі картки по всім бухгалтерським рахункам, по руху коштів… не тільки коштів, а й матеріалів за два роки. За 23 і 24 рік. Наприклад, 70 рахунків бухгалтерського обліку є у підприємства по яким іде рух товарів, рух коштів, рух зарплати, рух сплати податків, закриття витратної частини, і вони по кожному рахунку вимагають картку обліку за 2 роки. Для розуміння, це 100 додатків мені треба сформувати, щоб подати ці пояснення, додаткові документи. Хоча яким чином рахунки по заробітній платі стосуються конкретно цієї операції не відомо", - поскаржилася бухгалтер.

Додамо

Представник уряду у ВР Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін доручив міністерству фінансів, Держаудитслужбі та ДПС протягом 6 місяців провести аудит системи блокування податкових накладних. Аудит стосуватиметься 2021-2023 років і проводитиметься на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.