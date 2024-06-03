В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, инструмента который придумал председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев чтобы увеличить давление на бизнес. Бухгалтеры жалуются, что на этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.

Бухгалтер Оксана в комментарийи УНН рассказала, что новая волна блокировки налоговых накладных началась в начале мая.

Ситуация осложнилась, потому что раньше было достаточно конкретных документов, которые касались конкретной операции, которая касается конкретной налоговой накладной. Вот была там отгрузка на 100 тыс. грн соответствующего товара – мы все подтвердили: где мы его продали, как оплатили и куда увезли, то есть мы конкретно показали закрытый цикл операции. Этих документов было достаточно. Сейчас им (ГНС – ред.) этого уже не достаточно и они требуют все документы, условно те документы которые бы я подавала налоговой если бы они пришли к нам с проверкой - отметила бухгалтер Оксана.

По словам финансиста, ранее разблокировка налоговой отчетности занимала 5 рабочих дней и для этого нужно было подать стандартный пакет документов. "Буквально недели три как налоговая начала через 5 дней после подачи стандартного пакета для разблокировки накладных присылать уведомления о необходимости предоставления дополнительных объяснений и документов", - рассказала Оксана.

Она уточнила, что документы, которые сейчас требуют налоговики, касаются сертификатов качества продукции. Кроме того, они требуют все платежные документы относительно финансовых операций с поставщиками и покупателями.

"В следующие налоговые накладные мы уже включаем эти документы в стандартный пакет. То есть на все партии приобретенного товара уже подаем сертификаты качества, все платежные документы об оплате даже если это импортер и завозил этот товар из-за рубежа..., давали все платежные документы. Но налоговая снова дает 5 дней и дает уведомление об истребовании дополнительных документов. И теперь они в налоговых документах требуют все карточки по всем бухгалтерским счетам, по движению средств... не только средств, но и материалов за два года. За 23 и 24 год. Например, 70 счетов бухгалтерского учета есть у предприятия по которым идет движение товаров, движение средств, движение зарплаты, движение уплаты налогов, закрытие расходной части, и они по каждому счету требуют карточку учета за 2 года. Для понимания, это 100 приложений мне надо сформировать, чтобы подать эти объяснения, дополнительные документы. Хотя каким образом счета по заработной плате касаются конкретно этой операции не известно", - пожаловалась бухгалтер.

Добавим

Представитель правительства в ВР Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин поручил Министерству финансов, Госаудитслужбы и ГНС в течение 6 месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных. Аудит будет касаться 2021-2023 годов и проводиться во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним

Блокировка налоговых накладных-одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, такие как экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рисковому предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически управляет налоговой через своего бывшего помощника Юджина Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность по налоговой – "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что берет на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.