В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Киев • УНН
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных. На этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, инструмента который придумал председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев чтобы увеличить давление на бизнес. Бухгалтеры жалуются, что на этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.
Бухгалтер Оксана в комментарийи УНН рассказала, что новая волна блокировки налоговых накладных началась в начале мая.
Ситуация осложнилась, потому что раньше было достаточно конкретных документов, которые касались конкретной операции, которая касается конкретной налоговой накладной. Вот была там отгрузка на 100 тыс. грн соответствующего товара – мы все подтвердили: где мы его продали, как оплатили и куда увезли, то есть мы конкретно показали закрытый цикл операции. Этих документов было достаточно. Сейчас им (ГНС – ред.) этого уже не достаточно и они требуют все документы, условно те документы которые бы я подавала налоговой если бы они пришли к нам с проверкой
По словам финансиста, ранее разблокировка налоговой отчетности занимала 5 рабочих дней и для этого нужно было подать стандартный пакет документов. "Буквально недели три как налоговая начала через 5 дней после подачи стандартного пакета для разблокировки накладных присылать уведомления о необходимости предоставления дополнительных объяснений и документов", - рассказала Оксана.
Она уточнила, что документы, которые сейчас требуют налоговики, касаются сертификатов качества продукции. Кроме того, они требуют все платежные документы относительно финансовых операций с поставщиками и покупателями.
"В следующие налоговые накладные мы уже включаем эти документы в стандартный пакет. То есть на все партии приобретенного товара уже подаем сертификаты качества, все платежные документы об оплате даже если это импортер и завозил этот товар из-за рубежа..., давали все платежные документы. Но налоговая снова дает 5 дней и дает уведомление об истребовании дополнительных документов. И теперь они в налоговых документах требуют все карточки по всем бухгалтерским счетам, по движению средств... не только средств, но и материалов за два года. За 23 и 24 год. Например, 70 счетов бухгалтерского учета есть у предприятия по которым идет движение товаров, движение средств, движение зарплаты, движение уплаты налогов, закрытие расходной части, и они по каждому счету требуют карточку учета за 2 года. Для понимания, это 100 приложений мне надо сформировать, чтобы подать эти объяснения, дополнительные документы. Хотя каким образом счета по заработной плате касаются конкретно этой операции не известно", - пожаловалась бухгалтер.
Добавим
Представитель правительства в ВР Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин поручил Министерству финансов, Госаудитслужбы и ГНС в течение 6 месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных. Аудит будет касаться 2021-2023 годов и проводиться во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним
Блокировка налоговых накладных-одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.
Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.
По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, такие как экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".
Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рисковому предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.
Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически управляет налоговой через своего бывшего помощника Юджина Сокура.
В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность по налоговой – "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что берет на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтерЭксклюзив
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны
Популярные
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных. На этот раз налоговики начали требовать документы, которые обычно изучают во время налоговых проверок.
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ
За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка
Окончательный вариант нового украинского правописания может быть обнародован в конце этого года после доработки.
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший
россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить
Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы
20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп
Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые
В оккупированном Донецке военнослужащий "днр" открыл стрельбу во дворе жилого дома, убив двух мирных жителей и ранив еще двух, после чего был задержан.
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны.