Гетманцев у соцмережі знущається з судді і закликає до цього інших, що неприпустимо для депутата - правозахисник

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у соцмережі знущається з судді, який розглядає справу щодо нелегального тютюну, висловлює неповагу до суду і закликає до цього інших. Це неприпустима поведінка депутата. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив правозахисник Едуард Багіров.

У своєму Telegram-каналі Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання. "Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії", - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин". "Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!", - закликав Гетманцев.

Справа в тому що останні 30 років громадяни України, які мають тимчасову владу, як то депутати ВР, міністри, представники влади, вони публічно роблять такі заяви, аби отримати певну мету. Прямі погрози, якісь образи, це неприпустимо. Тому що в Україні ми маємо побудувати судову владу, яка не тільки незалежна та недоторкана, як депутати ВР, яких торкатися не можна, не можна ображати будь-яким чином, чи в очі казати, чи писати пости в соцмережах. Не можна висловлювати свою думку особисту щодо дій або бездіяльності суддів, якщо ти маєш тимчасовий мандат влади. Підкреслюю – тимчасовий мандат влади - зазначив Багіров.

Він додав, що попри те, що в дописі Гетманцева не побачив прямого тиску на суддю чи погроз, у пості голова податкового комітету Ради "знущався над суддею, він ображав суддю і це також можна вважати відносним тиском на суддю".

"Щодо питання, чи є погроза в словах Гетманцева, - я не побачив. Але знущання, неповага на адресу судді і заклики до громадян України заздалегідь вважати рішення суду неправомірним, заангажованим. Заклики громадян України не поважати суддю і в його особі судову систему України – це неприпустимо, так не може робити депутат… Яким би цей суддя не був, він суддя, він виносить рішення іменем України і не можна ображати, лякати, погрожувати суддям України", - підкреслив правозахисник.

Багіров також зазначив, що це не перше порушення, яке допускає голова податкового комітету Ради.

"Я Гетманцева попередні заяви, дії або бездіяльність вивчив добре і знаю, що коли він не буде депутатом ВР він отримає великий строк позбавлення волі за свою діяльність, але це інша справа", - зазначив Багіров.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.