Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Киев • УНН
Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.
Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в соцсети издевается над судьей, который рассматривает дело в отношении нелегального табака, выражает неуважение к суду и призывает к этому других. Это недопустимое поведение депутата. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.
В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.
По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". " Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую криминальную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!",- призвал Гетманцев.
Дело в том, что последние 30 лет граждане Украины, имеющие временную власть, как депутаты ВР, министры, представители власти, они публично делают такие заявления, чтобы получить определенную цель. Прямые угрозы, какие-то оскорбления, это недопустимо. Потому что в Украине мы должны построить судебную власть, которая не только независима и неприкосновенна, как депутаты ВР, которых касаться нельзя, нельзя оскорблять любым образом, или в глаза говорить, или писать посты в соцсетях. Нельзя высказывать свое мнение личное относительно действий или бездействия судей, если ты имеешь временный мандат власти. Подчеркиваю-временный мандат власти
Он добавил, что несмотря на то, что в заметке Гетманцева не увидел прямого давления на судью или угроз, в посте председатель налогового комитета Рады "издевался над судьей, он оскорблял судью и это также можно считать относительным давлением на судью".
"По вопросу, есть ли угроза в словах Гетманцева, - я не увидел. Но издевательства, неуважение в адрес судьи и призывы к гражданам Украины заранее считать решение суда неправомерным, ангажированным. Призывы граждан Украины не уважать судью и в его лице судебную систему Украины – это недопустимо, так не может делать депутат... каким бы этот судья ни был, он судья, он выносит решение именем Украины и нельзя оскорблять, пугать, угрожать судьям Украины", - подчеркнул правозащитник.
Багиров также отметил, что это не первое нарушение, которое допускает председатель налогового комитета Рады.
"Я Гетманцева предыдущие заявления, действия или бездействие изучил хорошо и знаю, что когда он не будет депутатом ВР он получит большой срок лишения свободы за свою деятельность, но это другое дело", - отметил Багиров.
Добавим
Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.
Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды Буды законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.
Напомним
Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитникЭксклюзив
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто
Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения
Популярные
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка
Украинские удары по паромной переправе вблизи Керчи в оккупированном Крыму серьезно усложнили российскую логистику и военные поставки, заставив россию искать альтернативные способы транспортировки.
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Как государство борется с "черным" экспортом зерна и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы.
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины
Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых
Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете
Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто
Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.
Глава Минсреды об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды
Подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, ставший крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, приведший к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и оставивший 880 000 украинцев без доступа к питьевой воде, нанес ущерб в 146 миллиардов гривен.
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения
российские беспилотники атаковали Славянск в Донецкой области утром, причинив вред частному дому и автомобилям, но обошлось без жертв.