Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в соцсети издевается над судьей, который рассматривает дело в отношении нелегального табака, выражает неуважение к суду и призывает к этому других. Это недопустимое поведение депутата. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

В своем Telegram-канале Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.

По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". " Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую криминальную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!",- призвал Гетманцев.

Дело в том, что последние 30 лет граждане Украины, имеющие временную власть, как депутаты ВР, министры, представители власти, они публично делают такие заявления, чтобы получить определенную цель. Прямые угрозы, какие-то оскорбления, это недопустимо. Потому что в Украине мы должны построить судебную власть, которая не только независима и неприкосновенна, как депутаты ВР, которых касаться нельзя, нельзя оскорблять любым образом, или в глаза говорить, или писать посты в соцсетях. Нельзя высказывать свое мнение личное относительно действий или бездействия судей, если ты имеешь временный мандат власти. Подчеркиваю-временный мандат власти - отметил Багиров.

Он добавил, что несмотря на то, что в заметке Гетманцева не увидел прямого давления на судью или угроз, в посте председатель налогового комитета Рады "издевался над судьей, он оскорблял судью и это также можно считать относительным давлением на судью".

"По вопросу, есть ли угроза в словах Гетманцева, - я не увидел. Но издевательства, неуважение в адрес судьи и призывы к гражданам Украины заранее считать решение суда неправомерным, ангажированным. Призывы граждан Украины не уважать судью и в его лице судебную систему Украины – это недопустимо, так не может делать депутат... каким бы этот судья ни был, он судья, он выносит решение именем Украины и нельзя оскорблять, пугать, угрожать судьям Украины", - подчеркнул правозащитник.

Багиров также отметил, что это не первое нарушение, которое допускает председатель налогового комитета Рады.

"Я Гетманцева предыдущие заявления, действия или бездействие изучил хорошо и знаю, что когда он не будет депутатом ВР он получит большой срок лишения свободы за свою деятельность, но это другое дело", - отметил Багиров.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды Буды законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.