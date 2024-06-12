Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев уже несколько раз публично критиковал судей и прямо или косвенно пытался побудить их к принятию того или иного решения. Такое поведение народного избранника выглядит не просто странным, а как откровенное предостережение судейской ветви власти по рассмотрению будущих споров, в которых заинтересован нардеп, пишет УНН.

Опрошенные УНН эксперты ранее неоднократно указывали на то, что Гетманцев имеет большое влияние на налоговую службу. Это кураторство уже давно вышло за пределы его полномочий как главы налогового комитета Рады. Через своих ставленников, в частности исполняющего обязанности заместителя главы ГНС Евгения Сокура, Гетманцев решает практически все основные вопросы в ГНС, которые касаются давления на бизнес. Это и по назначению проверок предпринимателям, и блокирование их работы через налоговые накладные, и так называемая борьба с теневым алкоголем и сигаретами, и еще много чего другого.

Его рвение в последнее время увеличилось, ведь ситуация с блокированием работы бизнеса обострилась. В частности, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко сообщила УНН, что организация фиксирует увеличение сообщений от членских компаний о случаях блокировки налоговых накладных, которые могут быть связаны с попытками давления на бизнес.

«И, к сожалению, пока мы не видим результативных действий по борьбе с коррупционными проявлениями или злоупотреблением полномочиями», - отметила она.

О том, что в Украине началась новая волна блокировок налоговых накладных говорят и бухгалтеры.

Понятно, что увеличение давления на бизнес ведет к увеличению его сопротивления, то есть росту количества жалоб на незаконные действия налоговиков в судах.

По данным бизнес-омбудсмена Романа Ващука, сейчас налоговая проигрывает в судах от двух третьих до 90% дел.

Своим поведением Гетманцев демонстрирует, что такая ситуация его не устраивает. На примере других дел он четко дает понять судьям, которые рассматривают жалобы бизнеса на действия налоговиков, что они могут стать следующими.

В частности, в своем Telegram-канале глава налогового комитета откровенно издевается над судьей Шевченковского районного суда Киева Виталием Циктичем. Более того, Гетманцев указывает, какое решение должен принять суд и призывает других давить на судью.

Кстати, Циктич сообщил Высшему совету правосудия и генеральному прокурору Андрею Костину о давлении на него со стороны Гетьманцева и попытках нардепа вмешательства в деятельность суда.

Однако это не остановило главу налогового комитета. В тот же день, когда стало известно о жалобах судьи Циктича, Гетьманцев снова прибегнул к критике решения суда. На этот раз в его поле зрения попал Днепропетровский окружной административный суд, а именно судья Станислав Златин. Он входил в коллегию судей, которая рассматривала иск банка «Конкорд» к НБУ и признала решение правления регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения незаконным.

Стоит отметить, что Гетманцев давно демонстрирует свое заинтересованное отношение к процессу ликвидации банка «Конкорд». Ранее Гетманцев позволил себе во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики публично заявить, что владельцы банка «не украинцы», а также дал прямые указания правоохранителям их преследовать.

Член налогового комитета Рады Нина Южанина убеждена, что поведение ее коллеги дает обществу тревожные сигналы.

"Я думаю, что эта вседозволенность, которая начиналась с элементарных вещей, сейчас дошла до того, что он может себе позволить угрожать судьям. Когда в истории Украины были такие случаи? Никогда. Вся тенденция идет к тому, что государственный строй не признается этой командой она просматривается все больше. И доходит даже до такого. Если сейчас правоохранительные органы не сделают работы по влиянию на судей как отдельной ветви власти, тогда вообще у нас остается страна исключительно в тоталитарном режиме и с властью исключительно нескольких менеджеров, к которым возможно и принадлежит господин Гетманцев", - отметила Южанина в комментарии УНН.

Она добавила, что налоговая пишет в основном акты проверок, надеясь на то, что предприниматель не будет их оспаривать. Однако как только налогоплательщик начинает судебное обжалование - налоговики в основном проигрывали.

В то же время, по ее словам, сейчас суды все чаще начинают становиться на сторону налоговой в спорах с бизнесом. «Это новая тенденция, которой раньше не было», - отметила Южанина.