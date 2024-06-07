Кількість блокувань податкових накладних збільшилась, що може свідчити про спроби тиску на бізнес - ЄБА
Київ • УНН
Виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації повідомляє про збільшення числа випадків блокування податкових накладних, що може свідчити про спроби чинити тиск на бізнес.
В Європейській Бізнес Асоціації констатують збільшення випадків блокувань податкових накладних, яке може бути повʼязане зі спробами тиску на бізнес. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.
Асоціація спостерігає збільшення повідомлень від членських компаній про випадки блокування податкових накладних, які можуть бути пов’язані зі спробами тиску на бізнес. І, на жаль, наразі ми не бачимо результативних дій щодо боротьби з корупційними проявами чи зловживанням повноваженнями
За її словами, ЄБА ініціювала пропозицію провести аудит системи блокувань податкових накладних, однак, в Асоціації переконані, що це мала б робити незалежна антикорупційна інституція.
"Нам видається несправедливим, що тиск податкової служби чи правоохоронних органів найбільше відчуває на собі доброчесний бізнес, який веде прозору діяльність. Тоді як компанії в тіні залишаються здебільшого поза увагою згаданих органів. Асоціація переконана, що подібні методи тиску не мають бути, особливо зараз, коли компанії обтяжені численними проблемами воєнного часу", -додала Деревʼянко.
Додамо
Представник уряду у ВР Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін доручив міністерству фінансів, Держаудитслужбі та ДПС протягом 6 місяців провести аудит системи блокування податкових накладних. Аудит стосуватиметься 2021-2023 років і проводитиметься на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.
Нагадаємо
Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.
Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.