Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

В Европейской Бизнес Ассоциации констатируют увеличение случаев блокировок налоговых накладных, которое может быть связано с попытками давления на бизнес. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Ассоциация наблюдает увеличение сообщений от членских компаний о случаях блокирования налоговых накладных, которые могут быть связаны с попытками давления на бизнес. И, к сожалению, пока мы не видим результативных действий по борьбе с коррупционными проявлениями или злоупотреблением полномочиями - отметила Деревянко.

По ее словам, ЕБА инициировала предложение провести аудит системы блокировок налоговых накладных, однако, в Ассоциации убеждены, что это должна делать независимая антикоррупционная институция.

"Нам кажется несправедливым, что давление налоговой службы или правоохранительных органов больше всего чувствует на себе добродетельный бизнес, который ведет прозрачную деятельность. В то время как компании в тени остаются в основном вне поля зрения упомянутых органов. Ассоциация убеждена, что подобные методы давления не должны быть, особенно сейчас, когда компании обременены многочисленными проблемами военного времени",- добавила Деревянко.

Добавим

Представитель правительства в ВР Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин поручил министерству финансов, Госаудитслужбы и ГНС в течение 6 месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных. Аудит будет касаться 2021-2023 годов и проводиться во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним

Блокировка налоговых накладных-одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.