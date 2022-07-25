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Відтік українських робітників вдарив по економіці країн Європи, що розвиваються - Reuters

Відтік українських робітників вдарив по економіці країн Європи, що розвиваються - Reuters

Київ • УНН

 • 142500 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Будівельні майданчики, фабричні складальні лінії та склади по всій Центральній Європі щосили намагаються заповнити вакансії після того, як десятки тисяч українських чоловіків залишили свої робочі місця, щоб повернутися додому після того, як росія вторглася в їхню країну, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відтік українських кадрів різко посилив нестачу робочої сили в деяких із найбільш промислово розвинених країн Європи. Йдеться про вплив на сферу будівництва, автомобільний сектор та важку промисловість.

Агентство Reuters поговорило з 14 керівниками компаній, рекрутерами, галузевими органами та економістами в Польщі та Чехії, які заявили, що від'їзд українських робітників призвів до зростання витрат та затримок у виробничих замовленнях та будівельних роботах.

До російського вторгнення українці були найбільшою групою іноземних робітників у Центральній Європі. За даними галузевих торгових груп, Польща та Чехія прийняли українську робочу силу чисельністю близько 600 000 та понад 200 000 осіб відповідно.

За оцінками торгової групи «Роботодавці Польщі», яка представляє 19 000 компаній, з початку війни близько 150 000 українських робітників, переважно чоловіків, залишили Польщу.

"Багато компаній масово шукають співробітників на різних будівельних майданчиках через великий відтік. Це, безумовно, впливає на вартість та темпи роботи", - сказав виконавчий директор польського виробника трамваїв та залізничних ліній ZUE Group Веслав Новак.

У той час як Європейський центральний банк заявив у червні, що приплив українських біженців, як очікується, зменшить нестачу робочої сили в єврозоні, у промислово розвинених країнах Європи, які не входять до валютного блоку, схоже, відбувається зворотне, пише видання.

"Втрата українських робітників посилила проблеми, з якими стикаються компанії. Компанії кажуть, що не можуть задовольнити весь попит із боку ділових партнерів: вони роблять доставку із затримками та сплачують штрафи", - сказав віце-президент Чеської федерації промисловості Радек Шпікар.

Керівники та торгові групи заявили, що вплив від'їзду українських робітників особливо гостро відчувається в країнах Європи з ринком, що формується, тому що цей регіон менш автоматизований, ніж більш розвинені економіки Європейського Союзу, такі як регіональна великовагова Німеччина.

Головний економіст BNP Paribas Bank Polska Міхал Дибула сказав, що очевидно, що втрата українських робітників завдасть шкоди польській економіці — шостій за величиною в ЄС — принаймні в короткостроковій перспективі. Однак ще зарано оцінювати масштаби наслідків, сказав він.

Проблема з персоналом стоїть вище проблем з ланцюжками поставок для виробників, які стикаються з різким зростанням витрат на енергію і матеріали через війну і збоями у ланцюжках поставок через пандемію.

Індекс цін виробників — показник інфляції для підприємств — у червні сягнув майже 25,6% у Польщі та 28,5% у червні у Чехії.

Деякі компанії збільшують пропозиції щодо заробітної плати, щоб залучити нових працівників, прагнучи заманити місцевих робітників та запобігти найму конкуруючими фірмами обмеженої кількості українців.

"Ми шукаємо українських робітників на ринку, пропонуючи більше грошей. Ми адаптуємося майже щотижня", - сказав виконавчий директор польського виробника InBet, який виробляє збірні матеріали для будівництва, Мацей Єчмик.

Щоб упоратися з нестачею кадрів, польська кадрова фірма Gremi Personal заявила, що їхні компанії-клієнти перевели чоловіків на більш фізично важку роботу та найняли замість них українських жінок-біженців.

Доповнення

У низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня.

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