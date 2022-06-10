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Експерт про пошук роботи за кордоном: у низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня

Експерт про пошук роботи за кордоном: у низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня

Київ • УНН

 • 148920 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Щоб знайти роботу за кордоном українцям краще звертатись до місцевих служб зайнятості. Про це повідомив голова Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник і додав, що наразі у низці країн з'являться україномовні консультанти з працевлаштуваня, передає УНН.

Цитата

"Якщо ви знаходитесь за кордоном, можна звертатися як до волонтерів, так і, це навіть буде ліпший варіант, до місцевої служби зайнятості. Бо у Польщі, Німеччині, Чехії, а ще в Португалії та Італії вводяться консультанти, які можуть розмовляти українською мовою. І ви зможете дійсно собі там знайти роботу", - повідомив Воскобойник.

Доповнення

До повномасштабного наступу рф на Україну, Василь Воскобойник повідомляв, що понад 60% українців у Польщі працюють легально, у Німеччині — близько 10%.

Українські Національні Новини

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