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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отток украинских рабочих ударил по экономике развивающихся стран Европы - Reuters

Киев • УНН

 • 142497 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Строительные площадки, фабричные сборочные линии и склады по всей Центральной Европе изо всех сил пытаются заполнить вакансии после того, как десятки тысяч украинских мужчин покинули свои рабочие места, чтобы вернуться домой после того, как россия вторглась в их страну, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отток украинских кадров резко усилил нехватку рабочей силы в некоторых из наиболее промышленно развитых стран Европы. Речь идет о влиянии на сферу строительства, автомобильный сектор и тяжелую промышленность.

Агентство Reuters поговорило с 14 руководителями компаний, рекрутерами, отраслевыми органами и экономистами в Польше и Чехии, которые заявили, что отъезд украинских рабочих привел к росту затрат и задержкам в производственных заказах и строительных работах.

До российского вторжения украинцы были самой большой группой иностранных рабочих в Центральной Европе. По данным отраслевых торговых групп, Польша и Чехия приняли украинскую рабочую силу численностью около 600 000 и более 200 000 человек соответственно.

По оценкам торговой группы «Работодатели Польши», представляющей 19 000 компаний, с начала войны около 150 000 украинских рабочих, преимущественно мужчин, покинули Польшу.

"Многие компании массово ищут сотрудников на разных строительных площадках из-за большого оттока. Это, безусловно, влияет на стоимость и темпы работы", - сказал исполнительный директор польского производителя трамваев и железнодорожных линий ZUE Group Веслав Новак.

В то время как Европейский центральный банк заявил в июне, что приток украинских беженцев, как ожидается, снизит нехватку рабочей силы в еврозоне, в промышленно развитых странах Европы, не входящих в валютный блок, похоже, происходит обратное, пишет издание.

"Потеря украинских рабочих усугубила проблемы, с которыми сталкиваются компании. Компании говорят, что не могут удовлетворить весь спрос со стороны деловых партнеров: они делают доставку с задержками и платят штрафы", - сказал вице-президент Чешской федерации промышленности Радек Шпикар.

Руководители и торговые группы заявили, что влияние отъезда украинских рабочих особенно остро ощущается в странах Европы с формирующимся рынком, потому что этот регион менее автоматизирован, чем более развитые экономики Европейского Союза, такие как тяжеловесная Германия.

Главный экономист BNP Paribas Bank Polska Михал Дыбула сказал, что очевидно, что потеря украинских рабочих нанесет ущерб польской экономике — шестой по величине в ЕС — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако еще рано оценивать масштабы последствий, сказал он.

Проблема с персоналом стоит выше проблем с цепочками поставок для производителей, сталкивающихся с резким ростом затрат на энергию и материалы из-за войны и сбоями в цепочках поставок из-за пандемии.

Индекс цен производителей — показатель инфляции для предприятий — в июне составил почти 25,6% в Польше и 28,5% в июне в Чехии.

Некоторые компании увеличивают предложения по заработной плате, чтобы привлечь новых работников, стремясь заманить местных рабочих и предотвратить наем конкурирующими фирмами ограниченного количества украинцев.

"Мы ищем украинских рабочих на рынке, предлагая больше денег. Мы адаптируемся почти еженедельно", - сказал исполнительный директор польского производителя InBet, производящего сборные материалы для строительства, Мацей Ечмик.

Чтобы справиться с нехваткой кадров, польская кадровая фирма Gremi Personal заявила, что их компании-клиенты перевели мужчин на более физически тяжелую работу и наняли вместо них украинских женщин-беженцев.

Дополнение

В ряде стран появятся украиноязычные консультанты по трудоустройству.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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