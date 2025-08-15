Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловіка
Київ • УНН
На Хмельниччині затримано 38-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві власної 60-річної матері сокирою. Зловмисник переховувався у лісах майже добу після скоєння злочину.
У Хмельницькій області співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка за підозрою у вбивстві власної матері. Перед тим він майже добу переховувався у лісах, пише УНН з посиланням на поліцію Хмельницької області.
"Зарубавши матір сокирою, зловмисник втік і майже добу переховувався у лісах. Наразі працівники поліції його розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що інформація про виявлення тіла жінки з відрубаною сокирою головою надійшла до поліції 14 серпня близько 13 години. Подія сталася в селі Клинини Хмельницького району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.
Правоохоронці встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В учиненні умисного вбивства жінки обґрунтовано запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду поліції втік з місця події.
"Майже добу працівники управління карного розшуку ГУНП та місцевого відділку поліції, максимально залучивши необхідні сили та технічні засоби, перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка і врешті знайшли його в лісі за селом", - зазначено в повідомленні.
У поліції повідомили, що за даним фактом відкрите кримінальне по факту "умисне вбивство".
У межах розслідування кримінального провадження буде призначена психолого-психіатрична експертиза з метою визначення усвідомлення підозрюваною у вбивстві особою своїх дій.
