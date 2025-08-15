$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
15 серпня, 11:40 • 69312 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 111693 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 66992 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 112114 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 49977 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 77982 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104213 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60217 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 229719 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 266 перегляди

На Хмельниччині затримано 38-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві власної 60-річної матері сокирою. Зловмисник переховувався у лісах майже добу після скоєння злочину.

Відрубав матері голову, а потім майже добу переховувався у лісах: на Хмельниччині затримали чоловіка

У Хмельницькій області співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка за підозрою у вбивстві власної матері. Перед тим він майже добу переховувався у лісах, пише УНН з посиланням на поліцію Хмельницької області.

"Зарубавши матір сокирою, зловмисник втік і майже добу переховувався у лісах. Наразі працівники поліції його розшукали та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про виявлення тіла жінки з відрубаною сокирою головою надійшла до поліції 14 серпня близько 13 години. Подія сталася в селі Клинини Хмельницького району. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

Правоохоронці встановили, що загиблою є 60-річна місцева мешканка. В учиненні умисного вбивства жінки обґрунтовано запідозрили її 38-річного сина, який ще до приїзду поліції втік з місця події.

"Майже добу працівники управління карного розшуку ГУНП та місцевого відділку поліції, максимально залучивши необхідні сили та технічні засоби, перевіряли усі можливі місця перебування чоловіка і врешті знайшли його в лісі за селом", - зазначено в повідомленні.

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрите кримінальне по факту "умисне вбивство".

У межах розслідування кримінального провадження буде призначена психолого-психіатрична експертиза з метою визначення усвідомлення підозрюваною у вбивстві особою своїх дій.

Доповнення

14-річний хлопець помер у кареті швидкої допомоги після вогнепального поранення в голову. Пістолет, з якого було здійснено постріл, належить брату загиблого.

В одному з районів Києва чоловік після зауваження щодо паркування влаштував стрілянину та поранив людину. Поліцейські затримали підозрюваного.

