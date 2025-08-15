$41.450.06
15 августа, 12:08 • 75251 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
15 августа, 11:40 • 71794 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 115584 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 69135 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 115506 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 50941 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78530 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104423 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60335 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 231158 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчину

Киев • УНН

 • 2078 просмотра

На Хмельнитчине задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собственной 60-летней матери топором. Злоумышленник скрывался в лесах почти сутки после совершения преступления.

Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчину

В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной матери. Перед этим он почти сутки скрывался в лесах, пишет УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

"Зарубив мать топором, злоумышленник сбежал и почти сутки скрывался в лесах. Сейчас сотрудники полиции его разыскали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об обнаружении тела женщины с отрубленной топором головой поступила в полицию 14 августа около 13 часов. Происшествие произошло в селе Клинины Хмельницкого района. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

Правоохранители установили, что погибшей является 60-летняя местная жительница. В совершении умышленного убийства женщины обоснованно заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда полиции сбежал с места происшествия.

"Почти сутки сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и местного отделения полиции, максимально задействовав необходимые силы и технические средства, проверяли все возможные места пребывания мужчины и наконец нашли его в лесу за селом", - указано в сообщении.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по факту "умышленное убийство".

В рамках расследования уголовного производства будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения осознания подозреваемым в убийстве лицом своих действий.

