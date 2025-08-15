Отрубил матери голову, а затем почти сутки скрывался в лесах: на Хмельнитчине задержали мужчину

В Хмельницкой области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной матери. Перед этим он почти сутки скрывался в лесах, пишет УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

"Зарубив мать топором, злоумышленник сбежал и почти сутки скрывался в лесах. Сейчас сотрудники полиции его разыскали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об обнаружении тела женщины с отрубленной топором головой поступила в полицию 14 августа около 13 часов. Происшествие произошло в селе Клинины Хмельницкого района. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Хмельницкой области.

Правоохранители установили, что погибшей является 60-летняя местная жительница. В совершении умышленного убийства женщины обоснованно заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда полиции сбежал с места происшествия.

"Почти сутки сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и местного отделения полиции, максимально задействовав необходимые силы и технические средства, проверяли все возможные места пребывания мужчины и наконец нашли его в лесу за селом", - указано в сообщении.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по факту "умышленное убийство".

В рамках расследования уголовного производства будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения осознания подозреваемым в убийстве лицом своих действий.

