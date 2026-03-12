Відправляв ухилянтів до Румунії за 3000 доларів - військовий ДПСУ постане перед судом

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 6324 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 16121 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 26387 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 37294 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53977 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 52445 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 42088 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44927 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37687 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 40005 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 13724 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 14935 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 15812 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 32535 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 18394 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 10153 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 14148 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 43421 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 47936 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 51447 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Ніколь Кідман
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Державний кордон України
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 4508 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 35873 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 24980 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 24404 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 26395 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Відправляв ухилянтів до Румунії за 3000 доларів - військовий ДПСУ постане перед судом

Київ • УНН

 • 680 перегляди

ДБР завершило розслідування щодо військового, який організовував перетин кордону поза пунктами пропуску. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відправляв ухилянтів до Румунії за 3000 доларів - військовий ДПСУ постане перед судом

Державне бюро розслідувань завершило слідчі дії щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Як встановило слідство, прикордонник через соціальні мережі підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон.

Він обіцяв під час своїх чергувань організувати перевезення "клієнтів" на таксі поза офіційними пунктами пропуску до державного кордону за 3 тисячі доларів США.

Далі чоловікам показували місце, де вони могли переплисти річку та потрапити до Румунії. Правоохоронці викрили прикордонника та затримали його під час перемовин із потенційним "клієнтом" - йдеться в повідомленні.

Затриманий військовослужбовець обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Обвинувальний вирок вже направлений до суду.

Нагадаємо

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке займалося серійним виробництвом та продажем підроблених документів, що імітували службові посвідчення правоохоронних органів.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Румунія
Україна