Відправляв ухилянтів до Румунії за 3000 доларів - військовий ДПСУ постане перед судом

Державне бюро розслідувань завершило слідчі дії щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Як встановило слідство, прикордонник через соціальні мережі підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон.

Він обіцяв під час своїх чергувань організувати перевезення "клієнтів" на таксі поза офіційними пунктами пропуску до державного кордону за 3 тисячі доларів США.

Далі чоловікам показували місце, де вони могли переплисти річку та потрапити до Румунії. Правоохоронці викрили прикордонника та затримали його під час перемовин із потенційним "клієнтом" - йдеться в повідомленні.

Затриманий військовослужбовець обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок вже направлений до суду.

