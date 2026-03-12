Отправлял уклонистов в Румынию за 3000 долларов - военный ГПСУ предстанет перед судом

Государственное бюро расследований завершило следственные действия в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, который предлагал мужчинам незаконный выезд из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Как установило следствие, пограничник через социальные сети подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и незаконно выехать за границу.

Он обещал во время своих дежурств организовать перевозку "клиентов" на такси вне официальных пунктов пропуска к государственной границе за 3 тысячи долларов США.

Далее мужчинам показывали место, где они могли переплыть реку и попасть в Румынию. Правоохранители разоблачили пограничника и задержали его во время переговоров с потенциальным "клиентом" - говорится в сообщении.

Задержанный военнослужащий обвиняется в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Обвинительный приговор уже направлен в суд.

Напомним

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая занималась серийным производством и продажей поддельных документов, имитирующих служебные удостоверения правоохранительных органов.