14 листопада, 18:09 • 15295 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27341 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24645 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23177 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20751 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16136 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38889 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31621 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53267 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Відомий правозахисник Павло Лисянський загинув у ДТП

Київ • УНН

 • 2624 перегляди

У ніч на 14 листопада у ДТП загинув відомий правозахисник Павло Лисянський. Він був доктором філософії з політичних наук та директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Відомий правозахисник Павло Лисянський загинув у ДТП

У ніч на 14 листопада у ДТП загинув відомий правозахисник Павло Лисянський, передає УНН із посиланням на Інститут стратегігчних досліджень та безпеки.

Сьогодні вночі трагічна ДТП забрала життя Павла Лисянського. Це неможливо усвідомити. Неможливо прийняти. Неможливо сказати без того, щоб не зупинятися на півслові від болю 

- йдеться у повідомленні.

Довідка

Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доцент кафедри політичних наук Національного університету "Одеська юридична академія", директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник, лауреат міжнародної премії у сфері захисту прав людини,дослідник зовнішньо інспірованого сепаратизму, Майстер спорту, співавтор нашої спільної книги "Takeover".

Певний час обіймав посаду представника омбудсмена України.

Як відзначили в Інституті стратегігчних досліджень та безпеки, Лисянський "уособлював собою українській Донбас та все робив, що показати дії окупантів. Але навіть це — лише частина правди про нього".

Антоніна Туманова

Суспільство
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Національна академія наук України
Україна