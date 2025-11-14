Відомий правозахисник Павло Лисянський загинув у ДТП
Київ • УНН
У ніч на 14 листопада у ДТП загинув відомий правозахисник Павло Лисянський. Він був доктором філософії з політичних наук та директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки.
Сьогодні вночі трагічна ДТП забрала життя Павла Лисянського. Це неможливо усвідомити. Неможливо прийняти. Неможливо сказати без того, щоб не зупинятися на півслові від болю
Довідка
Павло Лисянський — доктор філософії з політичних наук, докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доцент кафедри політичних наук Національного університету "Одеська юридична академія", директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник, лауреат міжнародної премії у сфері захисту прав людини,дослідник зовнішньо інспірованого сепаратизму, Майстер спорту, співавтор нашої спільної книги "Takeover".
Певний час обіймав посаду представника омбудсмена України.
Як відзначили в Інституті стратегігчних досліджень та безпеки, Лисянський "уособлював собою українській Донбас та все робив, що показати дії окупантів. Але навіть це — лише частина правди про нього".