Известный правозащитник Павел Лисянский погиб в ДТП

В ночь на 14 ноября в ДТП погиб известный правозащитник Павел Лисянский, передает УНН со ссылкой на Институт стратегических исследований и безопасности.

Сегодня ночью трагическое ДТП унесло жизнь Павла Лисянского. Это невозможно осознать. Невозможно принять. Невозможно сказать без того, чтобы не останавливаться на полуслове от боли - говорится в сообщении.

Справка

Павел Лисянский — доктор философии по политическим наукам, докторант Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины, доцент кафедры политических наук Национального университета "Одесская юридическая академия", директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник, лауреат международной премии в сфере защиты прав человека, исследователь внешне инспирированного сепаратизма, Мастер спорта, соавтор нашей совместной книги "Takeover".

Некоторое время занимал должность представителя омбудсмена Украины.

Как отметили в Институте стратегических исследований и безопасности, Лисянский "олицетворял собой украинский Донбасс и все делал, чтобы показать действия оккупантов. Но даже это — лишь часть правды о нем".