11 жовтня, 16:00 • 57669 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 85230 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 45959 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 50510 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 39391 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29761 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37485 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44059 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 74555 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35794 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 4108 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 42990 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 47200 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 49222 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 114940 перегляди
Відомий портрет Марії-Антуанетти насправді зображує її сестру - дослідження

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Нові дослідження вказують, що знаменитий дитячий портрет, який раніше приписували французькій королеві Марії-Антуанетті, насправді зображує її старшу сестру Марію Кароліну. Професорка Катріона Сет з Оксфордського університету виявила невідповідності в деталях зображення.

Відомий портрет Марії-Антуанетти насправді зображує її сестру - дослідження

Нові дослідження показали, що знаменитий дитячий портрет, який раніше вважали зображенням французької королеви Марії-Антуанетти, насправді може належати її старшій сестрі Марії Кароліні. про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Унікальний дитячий портрет Марії-Антуанетти роботи швейцарського художника Жана Етьєна Ліотара 1762 року довгий час формував уявлення істориків про ранні роки майбутньої королеви Франції. Проте професорка Катріона Сет з Оксфордського університету тепер вважає, що на цьому малюнку, ймовірно, зображена її старша сестра Марія Кароліна, яка згодом стала королевою Неаполя.

Дослідниця також підозрює, що інший малюнок із тієї ж колекції, який раніше приписували Марії Кароліні, насправді показує юну Марію-Антуанетту. На малюнку, який довго вважали портретом Антуанетти, семирічна дівчинка тримає ткацький човник і дивиться прямо на глядача.

Сет сказала, що їй щось "не давало спокою" в цій картині.

Перша підказка виникла з того, що, як вважалося, була брошкою, яку носила "Марія-Антуанетта" на портреті"

– пояснила вона.

Дівчина на малюнку носить медаль певного лицарського ордена, який було вручено братам і сестрам, але Марія, як наймолодша з сестер, отримала свою лише майже через чотири роки після створення портрета.

Я зрозумів, що мала статися зміна: на одному з інших портретів молодша дитина була Марією-Антуанеттою, а не Марією Кароліною

– сказав професор Сет.

На іншому малюнку, як вважалось, Марія-Кароліна зображена в особливих сережках і тримає троянду в руках. Професорка Катріона Сет зазначила, що пізніше вона знайшла фотографію Марії-Антуанетти з тими ж сережками, а троянда була "постійним елементом її портретів протягом усього життя".

Директор Музею мистецтва та історії (MAH) Марк-Олів’є Валер додав: "Хоча ці чудові портрети експонувалися протягом останніх 250 років, тепер особливо цікаво побачити Марію-Антуанетту такою, якою вона була насправді, а не плутати її з сестрою".

Доповнення

Марія-Антуанетта народилася в Австрії у 1755 році й була відправлена до Франції, щоб стати нареченою майбутнього короля Людовика XVI. У 1793 році її стратили на гільйотині разом із чоловіком під час Французької революції, коли їй було 37 років.

Знайдено втрачене інтерв'ю Джона Леннона: музикант остерігався прослуховування спецслужбами09.10.25, 18:33 • 3006 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Австрія
Франція