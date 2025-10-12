Відомий портрет Марії-Антуанетти насправді зображує її сестру - дослідження

Нові дослідження показали, що знаменитий дитячий портрет, який раніше вважали зображенням французької королеви Марії-Антуанетти, насправді може належати її старшій сестрі Марії Кароліні. про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Унікальний дитячий портрет Марії-Антуанетти роботи швейцарського художника Жана Етьєна Ліотара 1762 року довгий час формував уявлення істориків про ранні роки майбутньої королеви Франції. Проте професорка Катріона Сет з Оксфордського університету тепер вважає, що на цьому малюнку, ймовірно, зображена її старша сестра Марія Кароліна, яка згодом стала королевою Неаполя.

Дослідниця також підозрює, що інший малюнок із тієї ж колекції, який раніше приписували Марії Кароліні, насправді показує юну Марію-Антуанетту. На малюнку, який довго вважали портретом Антуанетти, семирічна дівчинка тримає ткацький човник і дивиться прямо на глядача.

Сет сказала, що їй щось "не давало спокою" в цій картині.

Перша підказка виникла з того, що, як вважалося, була брошкою, яку носила "Марія-Антуанетта" на портреті" – пояснила вона.

Дівчина на малюнку носить медаль певного лицарського ордена, який було вручено братам і сестрам, але Марія, як наймолодша з сестер, отримала свою лише майже через чотири роки після створення портрета.

Я зрозумів, що мала статися зміна: на одному з інших портретів молодша дитина була Марією-Антуанеттою, а не Марією Кароліною – сказав професор Сет.

На іншому малюнку, як вважалось, Марія-Кароліна зображена в особливих сережках і тримає троянду в руках. Професорка Катріона Сет зазначила, що пізніше вона знайшла фотографію Марії-Антуанетти з тими ж сережками, а троянда була "постійним елементом її портретів протягом усього життя".

Директор Музею мистецтва та історії (MAH) Марк-Олів’є Валер додав: "Хоча ці чудові портрети експонувалися протягом останніх 250 років, тепер особливо цікаво побачити Марію-Антуанетту такою, якою вона була насправді, а не плутати її з сестрою".

Доповнення

Марія-Антуанетта народилася в Австрії у 1755 році й була відправлена до Франції, щоб стати нареченою майбутнього короля Людовика XVI. У 1793 році її стратили на гільйотині разом із чоловіком під час Французької революції, коли їй було 37 років.

Знайдено втрачене інтерв'ю Джона Леннона: музикант остерігався прослуховування спецслужбами