Известный портрет Марии-Антуанетты на самом деле изображает ее сестру - исследование

Новые исследования показали, что знаменитый детский портрет, который ранее считался изображением французской королевы Марии-Антуанетты, на самом деле может принадлежать ее старшей сестре Марии Каролине. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Уникальный детский портрет Марии-Антуанетты работы швейцарского художника Жана Этьена Лиотара 1762 года долгое время формировал представление историков о ранних годах будущей королевы Франции. Однако профессор Катриона Сет из Оксфордского университета теперь считает, что на этом рисунке, вероятно, изображена ее старшая сестра Мария Каролина, которая впоследствии стала королевой Неаполя.

Исследовательница также подозревает, что другой рисунок из той же коллекции, который ранее приписывали Марии Каролине, на самом деле показывает юную Марию-Антуанетту. На рисунке, который долго считали портретом Антуанетты, семилетняя девочка держит ткацкий челнок и смотрит прямо на зрителя.

Сет сказала, что ей что-то "не давало покоя" в этой картине.

Первая подсказка возникла из того, что, как считалось, была брошкой, которую носила "Мария-Антуанетта" на портрете" – объяснила она.

Девушка на рисунке носит медаль определенного рыцарского ордена, который был вручен братьям и сестрам, но Мария, как самая младшая из сестер, получила свою лишь почти через четыре года после создания портрета.

Я понял, что должно было произойти изменение: на одном из других портретов младший ребенок был Марией-Антуанеттой, а не Марией Каролиной – сказал профессор Сет.

На другом рисунке, как считалось, Мария-Каролина изображена в особых серьгах и держит розу в руках. Профессор Катриона Сет отметила, что позже она нашла фотографию Марии-Антуанетты с теми же серьгами, а роза была "постоянным элементом ее портретов на протяжении всей жизни".

Директор Музея искусства и истории (MAH) Марк-Оливье Валер добавил: "Хотя эти замечательные портреты экспонировались в течение последних 250 лет, теперь особенно интересно увидеть Марию-Антуанетту такой, какой она была на самом деле, а не путать ее с сестрой".

Дополнение

Мария-Антуанетта родилась в Австрии в 1755 году и была отправлена во Францию, чтобы стать невестой будущего короля Людовика XVI. В 1793 году ее казнили на гильотине вместе с мужем во время Французской революции, когда ей было 37 лет.

