Известный портрет Марии-Антуанетты на самом деле изображает ее сестру - исследование

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 56614 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 84002 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 45318 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 49898 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 38817 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29676 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37399 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44030 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 74347 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35784 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
53%
748мм
Популярные новости
Потери врага: российские войска недосчитались 1240 солдат и 244 БпЛА за сутки - Генштаб12 октября, 04:18 • 10831 просмотра
Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек12 октября, 04:39 • 8544 просмотра
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo12 октября, 05:01 • 15134 просмотра
Россия «заморозила» Фонд национального благосостояния: пенсии граждан РФ под угрозой12 октября, 07:19 • 5858 просмотра
Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островахPhoto07:41 • 7550 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 56610 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 83996 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 39228 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 74346 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 58652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Абдель Фаттах эль-Сиси
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 3470 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 42385 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 46610 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 48629 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 114340 просмотра
Актуальное
Financial Times
ATACMS
Бильд
Шахед-136
YouTube

Известный портрет Марии-Антуанетты на самом деле изображает ее сестру - исследование

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Новые исследования показывают, что знаменитый детский портрет, ранее приписываемый французской королеве Марии-Антуанетте, на самом деле изображает ее старшую сестру Марию Каролину. Профессор Катриона Сет из Оксфордского университета обнаружила несоответствия в деталях изображения.

Известный портрет Марии-Антуанетты на самом деле изображает ее сестру - исследование

Новые исследования показали, что знаменитый детский портрет, который ранее считался изображением французской королевы Марии-Антуанетты, на самом деле может принадлежать ее старшей сестре Марии Каролине. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Уникальный детский портрет Марии-Антуанетты работы швейцарского художника Жана Этьена Лиотара 1762 года долгое время формировал представление историков о ранних годах будущей королевы Франции. Однако профессор Катриона Сет из Оксфордского университета теперь считает, что на этом рисунке, вероятно, изображена ее старшая сестра Мария Каролина, которая впоследствии стала королевой Неаполя.

Исследовательница также подозревает, что другой рисунок из той же коллекции, который ранее приписывали Марии Каролине, на самом деле показывает юную Марию-Антуанетту. На рисунке, который долго считали портретом Антуанетты, семилетняя девочка держит ткацкий челнок и смотрит прямо на зрителя.

Сет сказала, что ей что-то "не давало покоя" в этой картине.

Первая подсказка возникла из того, что, как считалось, была брошкой, которую носила "Мария-Антуанетта" на портрете"

– объяснила она.

Девушка на рисунке носит медаль определенного рыцарского ордена, который был вручен братьям и сестрам, но Мария, как самая младшая из сестер, получила свою лишь почти через четыре года после создания портрета.

Я понял, что должно было произойти изменение: на одном из других портретов младший ребенок был Марией-Антуанеттой, а не Марией Каролиной

– сказал профессор Сет.

На другом рисунке, как считалось, Мария-Каролина изображена в особых серьгах и держит розу в руках. Профессор Катриона Сет отметила, что позже она нашла фотографию Марии-Антуанетты с теми же серьгами, а роза была "постоянным элементом ее портретов на протяжении всей жизни".

Директор Музея искусства и истории (MAH) Марк-Оливье Валер добавил: "Хотя эти замечательные портреты экспонировались в течение последних 250 лет, теперь особенно интересно увидеть Марию-Антуанетту такой, какой она была на самом деле, а не путать ее с сестрой".

Дополнение

Мария-Антуанетта родилась в Австрии в 1755 году и была отправлена во Францию, чтобы стать невестой будущего короля Людовика XVI. В 1793 году ее казнили на гильотине вместе с мужем во время Французской революции, когда ей было 37 лет.

Найдено утерянное интервью Джона Леннона: музыкант опасался прослушивания спецслужбами09.10.25, 18:33 • 3006 просмотров

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Австрия
Франция