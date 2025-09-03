Відновлення Охматдиту: у Києві тривають масштабні ремонтні роботи після обстрілу рф
Київ • УНН
У Києві триває капітальне відновлення сучасного корпусу лікарні "Охматдит", пошкодженого російською атакою. Ведуться фасадні, внутрішні роботи та оновлення інженерних систем.
У столиці продовжується капітальне відновлення сучасного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який зазнав значних пошкоджень унаслідок російської атаки. За даними МОЗ України, нині на об’єкті активно ведуться фасадні та внутрішні роботи, а також оновлюються інженерні системи, передає УНН.
Деталі
Фасадні роботи: демонтовано понад 2 260 м² старого облицювання, встановлено 1 300 м² нових кронштейнів, утеплено та облаштовано 1 090 м² каркасу, укладено 650 м² плитки, прокладено 110 м кабелю для освітлення
Водночас у блоці В замінено понад 1,4 тисячі квадратів стель, герметизовано 3,5 тисячі метрів стиків, встановлено 169 нових світильників та виконуються малярні роботи.
Окрему увагу приділено вікнам і дверям: змонтовано 15 нових блоків, 8 дублюючих вікон та облаштовано відкоси. У блоці Д триває демонтаж старих конструкцій, заміна радіаторів, оновлення стін і стель, а також прокладання нових інженерних мереж.
Крім того, відновлюється система водопостачання та опалення, що має гарантувати безперебійну роботу лікарні після завершення ремонту. Вже завершено налаштування вентиляції, пожежної безпеки та слабкострумових мереж у частині корпусу.
За інформацією МОЗ, для подальших робіт доставлені всі необхідні матеріали – від плитки й підсистеми для фасаду до вікон і дверей. Щодня на об’єкті працюють близько 30 спеціалістів підрядної організації.
Нагадаємо
У Національній дитячій лікарні "Охматдит" триває відновлення лікувально-діагностичного корпусу, пошкодженого агресією. Вже демонтовано понад 2000 м² фасаду, встановлено нові вікна та оновлено внутрішні приміщення, при цьому лікарня продовжує приймати пацієнтів.
Ремонт сучасного корпусу Охматдиту продовжується, завершено частину внутрішніх робіт та триває відновлення фасаду. Станом на серпень 2025 року виконано значний обсяг робіт, включаючи демонтаж пошкодженого покриття та оновлення внутрішніх приміщень.