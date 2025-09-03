Восстановление Охматдета: в Киеве продолжаются масштабные ремонтные работы после обстрела РФ
В Киеве продолжается капитальное восстановление современного корпуса больницы "Охматдет", поврежденного российской атакой. Ведутся фасадные, внутренние работы и обновление инженерных систем.
В столице продолжается капитальное восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который получил значительные повреждения в результате российской атаки. По данным Минздрава Украины, сейчас на объекте активно ведутся фасадные и внутренние работы, а также обновляются инженерные системы, передает УНН.
Фасадные работы: демонтировано более 2 260 м² старой облицовки, установлено 1 300 м² новых кронштейнов, утеплено и обустроено 1 090 м² каркаса, уложено 650 м² плитки, проложено 110 м кабеля для освещения
В то же время в блоке В заменено более 1,4 тысячи квадратов потолков, герметизировано 3,5 тысячи метров стыков, установлено 169 новых светильников и выполняются малярные работы.
Отдельное внимание уделено окнам и дверям: смонтировано 15 новых блоков, 8 дублирующих окон и обустроены откосы. В блоке Д продолжается демонтаж старых конструкций, замена радиаторов, обновление стен и потолков, а также прокладка новых инженерных сетей.
Кроме того, восстанавливается система водоснабжения и отопления, что должно гарантировать бесперебойную работу больницы после завершения ремонта. Уже завершена настройка вентиляции, пожарной безопасности и слаботочных сетей в части корпуса.
По информации Минздрава, для дальнейших работ доставлены все необходимые материалы – от плитки и подсистемы для фасада до окон и дверей. Ежедневно на объекте работают около 30 специалистов подрядной организации.
