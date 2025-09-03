$41.360.01
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
11:49
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8
3 сентября, 06:57
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:16
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50
Восстановление Охматдета: в Киеве продолжаются масштабные ремонтные работы после обстрела РФ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Киеве продолжается капитальное восстановление современного корпуса больницы "Охматдет", поврежденного российской атакой. Ведутся фасадные, внутренние работы и обновление инженерных систем.

Восстановление Охматдета: в Киеве продолжаются масштабные ремонтные работы после обстрела РФ

В столице продолжается капитальное восстановление современного корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который получил значительные повреждения в результате российской атаки. По данным Минздрава Украины, сейчас на объекте активно ведутся фасадные и внутренние работы, а также обновляются инженерные системы, передает УНН.

Детали

Фасадные работы: демонтировано более 2 260 м² старой облицовки, установлено 1 300 м² новых кронштейнов, утеплено и обустроено 1 090 м² каркаса, уложено 650 м² плитки, проложено 110 м кабеля для освещения 

– сообщили в Минздраве.

В то же время в блоке В заменено более 1,4 тысячи квадратов потолков, герметизировано 3,5 тысячи метров стыков, установлено 169 новых светильников и выполняются малярные работы.

Отдельное внимание уделено окнам и дверям: смонтировано 15 новых блоков, 8 дублирующих окон и обустроены откосы. В блоке Д продолжается демонтаж старых конструкций, замена радиаторов, обновление стен и потолков, а также прокладка новых инженерных сетей.

Кроме того, восстанавливается система водоснабжения и отопления, что должно гарантировать бесперебойную работу больницы после завершения ремонта. Уже завершена настройка вентиляции, пожарной безопасности и слаботочных сетей в части корпуса.

По информации Минздрава, для дальнейших работ доставлены все необходимые материалы – от плитки и подсистемы для фасада до окон и дверей. Ежедневно на объекте работают около 30 специалистов подрядной организации.

Напомним

В Национальной детской больнице "Охматдет" продолжается восстановление лечебно-диагностического корпуса, поврежденного агрессией. Уже демонтировано более 2000 м² фасада, установлены новые окна и обновлены внутренние помещения, при этом больница продолжает принимать пациентов.

Ремонт современного корпуса Охматдета продолжается, завершена часть внутренних работ и продолжается восстановление фасада. По состоянию на август 2025 года выполнен значительный объем работ, включая демонтаж поврежденного покрытия и обновление внутренних помещений. 

Степан Гафтко

