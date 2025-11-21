"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності шахрайської групи, яка ошукала 25 громадян ЄС на близько 250 тисяч доларів. Троє учасників групи, які діяли з Києва, отримали підозри.
Деталі
"Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат. Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат", - написав Кравченко у соцмережах.
Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США
Суть схеми
Суть схеми, зі слів Генпрокурора, "проста і цинічна".
"31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові "інвестиційні платформи". Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро", - розповів Кравченко.
Лише вчора, з його слів, у Києві проведено 19 обшуків.
Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку, значні суми готівки.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
"Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми", - повідомив Кравченко.
Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя. Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі
