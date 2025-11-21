"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці шахраїв на схемі привласнення близько чверті мільйона доларів у громадян ЄС, пише УНН.

"Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат. Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат", - написав Кравченко у соцмережах.

Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США

Суть схеми, зі слів Генпрокурора, "проста і цинічна".

"31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові "інвестиційні платформи". Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро", - розповів Кравченко.

Лише вчора, з його слів, у Києві проведено 19 обшуків.

Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку, значні суми готівки.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

"Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми", - повідомив Кравченко.

Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя. Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі