Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч

Київ • УНН

 836 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності шахрайської групи, яка ошукала 25 громадян ЄС на близько 250 тисяч доларів. Троє учасників групи, які діяли з Києва, отримали підозри.

"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисяч

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці шахраїв на схемі привласнення близько чверті мільйона доларів у громадян ЄС, пише УНН.

Деталі

"Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат. Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат", - написав Кравченко у соцмережах.

Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС. 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США

- повідомив Генпрокурор.

Суть схеми

Суть схеми, зі слів Генпрокурора, "проста і цинічна".

"31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові "інвестиційні платформи". Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро", - розповів Кравченко.

Лише вчора, з його слів, у Києві проведено 19 обшуків.

Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку, значні суми готівки.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

"Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми", - повідомив Кравченко.

Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя. Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі

- підсумував Кравченко.

Роками обслуговували "ринок обману": лише за останні місяці прокурори припинили діяльність 277 шахрайських call-центрів12.11.25, 14:48 • 10063 перегляди

Юлія Шрамко

