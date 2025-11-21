"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о прекращении деятельности мошеннической группы, которая обманула 25 граждан ЕС на около 250 тысяч долларов. Трое участников группы, действовавших из Киева, получили подозрения.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества мошенников, присвоивших около четверти миллиона долларов у граждан ЕС, пишет УНН.
Детали
"От слов к делам: международное сотрудничество дает результат. Недавно в Гааге мы с коллегами из европейских стран обсуждали совместную борьбу с трансграничными колл-центрами и инвестиционным мошенничеством. Сегодня имеем конкретный совместный результат", - написал Кравченко в соцсетях.
Совместно с европейскими партнерами прекращена деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США
Суть схемы
Суть схемы, по словам Генпрокурора, "проста и цинична".
"31-летний уроженец Донетчины и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые "инвестиционные платформы". Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не имея намерения возвращать ни одного евро", - рассказал Кравченко.
Только вчера, по его словам, в Киеве проведено 19 обысков.
Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника, значительные суммы наличных.
Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины.
"Прокуроры уже подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно устанавливаем других лиц, причастных к этой схеме", - сообщил Кравченко.
Это дело еще раз доказывает: международное сотрудничество работает, а граница больше не является инструментом, чтобы скрыться от правосудия. Кто обманывает людей в Украине или за ее пределами – будет отвечать как в Украине, так и в Европе
