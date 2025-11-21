"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества мошенников, присвоивших около четверти миллиона долларов у граждан ЕС, пишет УНН.

"От слов к делам: международное сотрудничество дает результат. Недавно в Гааге мы с коллегами из европейских стран обсуждали совместную борьбу с трансграничными колл-центрами и инвестиционным мошенничеством. Сегодня имеем конкретный совместный результат", - написал Кравченко в соцсетях.

Совместно с европейскими партнерами прекращена деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США

Суть схемы, по словам Генпрокурора, "проста и цинична".

"31-летний уроженец Донетчины и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые "инвестиционные платформы". Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не имея намерения возвращать ни одного евро", - рассказал Кравченко.

Только вчера, по его словам, в Киеве проведено 19 обысков.

Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника, значительные суммы наличных.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

"Прокуроры уже подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно устанавливаем других лиц, причастных к этой схеме", - сообщил Кравченко.

Это дело еще раз доказывает: международное сотрудничество работает, а граница больше не является инструментом, чтобы скрыться от правосудия. Кто обманывает людей в Украине или за ее пределами – будет отвечать как в Украине, так и в Европе