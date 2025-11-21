"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч

$42.150.06
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9282 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12465 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20242 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27244 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39485 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22334 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24853 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25214 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22446 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствия06:53
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждого20 ноября, 15:45
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала06:32
Меган Маркл появилась на обложке Harper's Bazaar20 ноября, 14:45
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о прекращении деятельности мошеннической группы, которая обманула 25 граждан ЕС на около 250 тысяч долларов. Трое участников группы, действовавших из Киева, получили подозрения.

"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысяч

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества мошенников, присвоивших около четверти миллиона долларов у граждан ЕС, пишет УНН.

Детали

"От слов к делам: международное сотрудничество дает результат. Недавно в Гааге мы с коллегами из европейских стран обсуждали совместную борьбу с трансграничными колл-центрами и инвестиционным мошенничеством. Сегодня имеем конкретный совместный результат", - написал Кравченко в соцсетях.

Совместно с европейскими партнерами прекращена деятельность организованной группы, которая мошенническим путем присваивала средства граждан ЕС. 25 потерпевших были обмануты на сумму около 250 тысяч долларов США

- сообщил Генпрокурор.

Суть схемы

Суть схемы, по словам Генпрокурора, "проста и цинична".

"31-летний уроженец Донетчины и двое его сообщников создали колл-центр и фейковые "инвестиционные платформы". Под видом выгодных вложений они выманивали у людей деньги, не имея намерения возвращать ни одного евро", - рассказал Кравченко.

Только вчера, по его словам, в Киеве проведено 19 обысков.

Изъяты доказательства системной мошеннической деятельности: переписки между участниками группы, CRM-системы, персональные данные потерпевших, компьютерная техника, значительные суммы наличных.

Трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

"Прокуроры уже подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно устанавливаем других лиц, причастных к этой схеме", - сообщил Кравченко.

Это дело еще раз доказывает: международное сотрудничество работает, а граница больше не является инструментом, чтобы скрыться от правосудия. Кто обманывает людей в Украине или за ее пределами – будет отвечать как в Украине, так и в Европе

- подытожил Кравченко.

Годами обслуживали "рынок обмана": только за последние месяцы прокуроры прекратили деятельность 277 мошеннических call-центров12.11.25, 14:48 • 10063 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Техника
Обыск
Донецкая область
Руслан Кравченко
Гаага
Европейский Союз
Украина
Киев