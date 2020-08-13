Від Київського національного університету вимагають позбавити Лукашенка звання почесного доктора

“Цим зверненням ми хочемо привернути увагу університету до того, що диктатор, який зневажає принципи демократії та права людини, не може мати звання Почесного доктора нашого університету та бути частиною нашої академічної спільноти. Поки що це звернення від випускників та студентів, але я дуже сподіваюсь, що до нас приєднаються аспіранти, викладачі та працівники університету”, — написала Нікуліна.

Вона додала, що як тільки всі бажаючі підпишуть звернення, його передадуть до університету.

“Шановний Леоніде Васильовичу та члени Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ми, ініціативна група випускників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, звертаємося до вас із проханням ініціювати позбавлення Олександра Григоровича Лукашенка звання почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, — йдеться в тексті звернення.

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Зазначається, що звання “Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка” присвоюється видатним вітчизняним і зарубіжним вченим, прогресивним державним і політичним діячам, які отримали світове визнання, за вагомий особистий вклад у розвиток науково-технічних знань, розробку і впровадження сучасних технологій і новітніх наукових концепцій, педагогічну діяльність, а також зміцнення міжнародного співробітництва вчених КНУ і зарубіжних країн.

“Олександр Лукашенко є відповідальним за неприйнятну жорстокість проти мирних протестувальників та спробу сфальсифікувати демократичні вибори Президента Білорусі 2020 року. Ця особа не є прогресивним державним і політичним діячем та не заслуговує на високе звання почесного доктора. Ми переконані, що присутність Олександра Лукашенка серед переліку почесних докторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кидає тінь на репутацію цього звання та підриває авторитет Університету як провідного закладу вищої освіти нашої держави”, — вважають ініціатори звернення.

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Нагадаємо, після виборів президента у Білорусі з вечора 9 серпня почалися масові протести після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні. Також повідомлялося, що у Держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі. Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство у країні і відпустити затриманих.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет також засудила використання сили щодо учасників протестів в Білорусі, закликала Мінськ прислухатися до народу і припинити масові арешти в країні.

Президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білоруським народом. У разі виконання білоруською владою цих передумов, співпраця країни з міжнародною спільнотою буде збережена.