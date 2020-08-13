Президент Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство і звільнити затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство у країні і відпустити затриманих. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство і негайно звільнити затриманих. Жителі Білорусі мають право на протест. Застосування грубої сили владою держави повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права", - зазначив він.
Нагадаємо, колишній президент Литви Даля Грібаускайте закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку, назвавши його "диктатором з закривавленими руками".
Як повідомлялося раніше в УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.
Також повідомлялося, що у держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі.
I call on President Lukashenko to stop the violence and immediately release those who have been detained. The people of #Belarus have a right to protest. The use of brutal force by the state authorities should have consequences according to international law.— David Sassoli (@EP_President) August 13, 2020