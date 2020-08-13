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Президент Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство і звільнити затриманих

Президент Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство і звільнити затриманих

Київ • УНН

 • 13091 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство у країні і відпустити затриманих. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство і негайно звільнити затриманих. Жителі Білорусі мають право на протест. Застосування грубої сили владою держави повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права", - зазначив він.

Нагадаємо, колишній президент Литви Даля Грібаускайте закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку, назвавши його "диктатором з закривавленими руками".

Як повідомлялося раніше в УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.

Також повідомлялося, що у держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі.

I call on President Lukashenko to stop the violence and immediately release those who have been detained. The people of #Belarus have a right to protest. The use of brutal force by the state authorities should have consequences according to international law.

— David Sassoli (@EP_President) August 13, 2020

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