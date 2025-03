Президент Європарламенту закликав Лукашенка припинити насильство і звільнити затриманих

"Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство і негайно звільнити затриманих. Жителі Білорусі мають право на протест. Застосування грубої сили владою держави повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права", - зазначив він.

Нагадаємо, колишній президент Литви Даля Грібаускайте закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку, назвавши його "диктатором з закривавленими руками".

Як повідомлялося раніше в УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні.

Також повідомлялося, що у держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі.

