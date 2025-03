Президент Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанных

"Я призываю президента Лукашенко прекратить насилие и немедленно освободить задержанных. Жители Беларуси имеют право на протест. Применение грубой силы властями государства должно иметь последствия в соответствии с международным правом", - отметил он.

Напомним, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку, назвав его "диктатором с окровавленными руками".

Как сообщалось ранее в УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране.

Также сообщалось, что в госдепе США допустили введение санкций против Беларуси.

I call on President Lukashenko to stop the violence and immediately release those who have been detained. The people of #Belarus have a right to protest. The use of brutal force by the state authorities should have consequences according to international law.

- David Sassoli (@EP_President) August 13, 2020