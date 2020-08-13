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Президенти чотирьох країн назвали передумови, за яких міжнародна спільнота збереже співпрацю з Білоруссю

Президенти чотирьох країн назвали передумови, за яких міжнародна спільнота збереже співпрацю з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білоруським народом. У разі виконання білоруською владою цих передумов, співпраця країни з міжнародною спільнотою буде збережена. Про це йдеться у спільній заяві лідерів чотирьох країн, опублікованій на сайті президента Естонії, передає УНН.

"Ми, президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі, як найближчі сусіди Білорусі, члени НАТО та Європейського Союзу, хочемо, щоб Білорусь була стабільною, демократичною, незалежною країною, що процвітає", – йдеться в спільній заяві.

Лідери країн Балтії та Польщі закликали президента Білорусі до наступного:

  • полегшити конфлікт та негайно припинити застосування сили проти власного народу;
  • негайного звільнення всіх затриманих протестувальників, припинення подальшого переслідування;
  • негайно розпочати діалог з білоруським народом.

"Слухайте своїх громадян, і нехай вони вільно говорять", – заявили лідери чотирьох країн.

Вони також закликали створити платформу національного примирення з представниками влади та громадянського суспільства Білорусі, та попередили білоруську владу про наслідки протестів.

"Якщо білоруська влада виконає ці передумови, двері до співпраці з міжнародною спільнотою слід залишити відкритими. Ізоляція – це не шлях до добробуту та розвитку будь-якої нації. Ми готові запропонувати наші медіаційні заходи в Білорусі для досягнення мирного рішення та зміцнення незалежності та суверенітету країни", – заявили президенти чотирьох країн.

Нагадаємо, після виборів президента у Білорусі з вечора 9 серпня в країні почалися масові протести після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні. Також повідомлялося, що у Держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі. Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство у країні і відпустити затриманих.

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