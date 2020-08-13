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Президенты четырех стран назвали предпосылки, при которых международное сообщество продолжит сотрудничество с Беларусью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, опубликованном на сайте президента Эстонии, передает УНН.

"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, как ближайшие соседи Беларуси, НАТО и Европейского Союза, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", - говорится в заявлении.

Лидеры стран Балтии и Польши призвали президента Беларуси к следующему:

  • облегчить конфликт и немедленно прекратить применение силы против собственного народа,
  • немедленному освобождению всех задержанных протестующих, прекращению дальнейшего преследования;
  • немедленно начать диалог с белорусским народом.

"Слушайте своих граждан, и пусть они свободно говорят", - заявили лидеры четырех стран.

Они также призвали создать платформу национального примирения с представителями власти и гражданского общества Беларуси, и предупредили белорусские власти о последствиях протестов.

"Если белорусские власти выполнят эти предпосылки, двери к сотрудничеству с международным сообществом следует оставить открытыми. Изоляция - это не путь к благосостоянию и развитию любой нации. Мы готовы предложить наши медиационные мероприятия в Беларуси для достижения мирного решения и укрепления независимости и суверенитета страны", - заявили президенты четырех стран.

Напомним, после выборов президента в Беларуси с вечера 9 августа в стране начались массовые протесты после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране. Также сообщалось, что в госдепе США допустили введение санкций против Беларуси. Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие в стране и отпустить задержанных. 

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