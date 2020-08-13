Боррель закликав Лукашенка змінити політику і припинити репресії

“Ситуація в Білорусі викликає серйозну стурбованість. Після президентських виборів, що відбулися минулої неділі, Олександр Лукашенко і люди при владі повинні припинити репресії проти білоруського народу і почати широкий діалог з суспільством. За останні місяці білоруси ясно показали, що вони жадають демократії і поваги прав людини. Істотні політичні зміни є передумовою для подальшого розвитку відносин між ЄС і Білоруссю”, - написав Боррель.

Він зазначив, що ЄС всюди виступає за демократію і права людини, і у відповіді за запобігання підриву цих цінностей.

Нагадаємо, що МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Білорусі.