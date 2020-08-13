Боррель закликав Лукашенка змінити політику і припинити репресії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні. Про це він написав у своєму блозі, передає УНН.
“Ситуація в Білорусі викликає серйозну стурбованість. Після президентських виборів, що відбулися минулої неділі, Олександр Лукашенко і люди при владі повинні припинити репресії проти білоруського народу і почати широкий діалог з суспільством. За останні місяці білоруси ясно показали, що вони жадають демократії і поваги прав людини. Істотні політичні зміни є передумовою для подальшого розвитку відносин між ЄС і Білоруссю”, - написав Боррель.
Він зазначив, що ЄС всюди виступає за демократію і права людини, і у відповіді за запобігання підриву цих цінностей.
Нагадаємо, що МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Білорусі.