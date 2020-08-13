Протести у Білорусі: глава МВС визнав провину "за травми випадкових людей, що потрапили під роздачу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Глава МВС Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере відповідальність за травми випадкових людей на акціях протесту в республіці, які проходять п'ятий день після президентських виборів, пише УНН.
“Я беру відповідальність і приношу вибачення за травми випадкових людей на протестах, які потрапили під роздачу”, — сказав він у четвер в ефірі державного телеканалу ОНТ.
Юрій Караєв зажадав, щоб журналісти, що висвітлювали акції протесту в республіці, які були затримані і поміщені в ізолятори тимчасового тримання (ІТТ), були випущені в першу чергу.
“Моє перше розпорядження — з журналістами, які потрапили в ІТТ в ЦІП (Центр ізоляції правопорушників) розбирайтеся в першу чергу і випускайте першими”, — сказав він.
За його словами, він “завжди проти будь-якого насильства над журналістами”.
Глава МВС додав, що не вважає нинішню ситуацію в країні революцією.
Розгін акцій протесту в Мінську: