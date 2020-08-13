Протесты в Беларуси: глава МВД признал вину "за травмы случайных людей, попавших под раздачу"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике, которые проходят пятый день после президентских выборов, пишет УНН.
“Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу”, — сказал он в четверг в эфире государственного телеканала ОНТ.
Юрий Караев потребовал, чтобы освещавшие акции протеста в республике журналисты, которые были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания (ИВС), были выпущены в первую очередь.
“Мое первое распоряжение — с журналистами, попавшими в ИВС в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей) разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми”, — сказал он.
По его словам, он “всегда против любого насилия над журналистами”.
Глава МВД добавил, что не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.
Разгон акций протеста в Минске: