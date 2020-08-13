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4 марта, 13:25 • 108567 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102338 просмотра

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От Киевского национального университета требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора

От Киевского национального университета требуют лишить Лукашенко звания почетного доктора

Киев  •  УНН

 • 14492 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Студенты и выпускники Киевского национального университета им. Тараса Шевченко требуют от ректора и Ученого Совета вуза лишить президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор сбора подписей Елена Никулина, передает УНН.

“Этим обращением мы хотим привлечь внимание университета к тому, что диктатор, который презирает принципы демократии и права человека, не может иметь звание почетного доктора нашего университета и быть частью нашего академического сообщества. Пока что это обращение от выпускников и студентов, но я очень надеюсь, что к нам присоединятся аспиранты, преподаватели и работники университета”, — написала Никулина.

Она добавила, что как только все желающие подпишут обращение, его передадут в университет.

“Уважаемый Леонид Васильевич и члены Ученого Совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, мы, инициативная группа выпускников и студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, обращаемся к вам с просьбой инициировать лишение Александра Григорьевича Лукашенко звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко”, — говорится в тексте обращения.

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Отмечается, что звание “почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко” присваивается выдающимся отечественным и зарубежным ученым, прогрессивным государственным и политическим деятелям, которые получили мировое признание, за весомый личный вклад в развитие научно-технических знаний, разработку и внедрение современных технологий и новейших научных концепций, педагогическую деятельность, а также укрепление международного сотрудничества ученых КНУ и зарубежных стран.

“Александр Лукашенко ответственен за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы президента Беларуси 2020 года. Этот человек не является прогрессивным государственным и политическим деятелем и не заслуживает высокого звания почетного доктора. Мы убеждены, что присутствие Александра Лукашенко в перечне почетных докторов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко бросает тень на репутацию этого звания и подрывает авторитет университета как ведущего учреждения высшего образования нашего государства”, — считают инициаторы обращения.

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Напомним, после выборов президента в Беларуси с вечера 9 августа начались массовые протесты после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране. Также сообщалось, что в Госдепе США допустили введение санкций против Беларуси. Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие в стране и отпустить задержанных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила применение силы в отношении участников протестов в Беларуси, призвала Минск прислушаться к народу и прекратить массовые аресты в стране.

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено.

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