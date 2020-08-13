Верховный комиссар ООН по правам человека призвала Минск прекратить массовые аресты

“После объявления предварительных результатов воскресных выборов в Беларуси начались в основном мирные протесты, вслед за которыми последовали жесткие меры со стороны сил безопасности. Поступили сообщения о том, что сотрудники полиции безосновательно и чрезмерно применяли силу в отношении, как правило, мирных протестующих, стреляли резиновыми пулями использовали водометы и светошумовые гаранты”, — заявила Мишель Бачелет.

В Управлении Верховного комиссара отметили, что в Беларуси сотрудники полиции били протестующих, в том числе и после их задержания.

“Я напоминаю власти Беларуси о том, что применение силы при обеспечении правопорядка в ходе протестов всегда должно быть исключительной и крайней мерой”, — подчеркнула Бачелет.

Она настоятельно рекомендовала белорусским силовикам разделять агрессивных лиц и мирных демонстрантов, к которым не должна применяться сила. Главная правозащитница ООН напомнила о том, что органы государственной власти должны способствовать реализации права населения на свободу мирных собраний и ассоциаций, а не лишать этого права.

“Люди имеют право высказывать свое мнение и несогласие, тем более в контексте выборов, когда демократические свободы должны поддерживаться, а не подавляться”, — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.

Она напомнила Минску о необходимости гуманного обращения с людьми во время и после задержаний, а также призвала немедленно освободить всех, кто был незаконно арестован и провести беспристрастное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека в ходе предвыборной кампании и в ходе протестов.

“Тем, кто был произвольно задержан или подвергся жестокому обращению за мирное выражение несогласия, необходимо обеспечить правосудие и возмещение убытков. Власти также должны выслушать жалобы людей по выборам и принять соответствующие меры”, — подчеркнула представитель ООН.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по гражданам, которые на них нападали и которые были вооружены арматурой.